Palermo-Manchester City 0-3: le pagelle del match

La prima edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy tra Palermo e Manchester City va in archivio con il risultato di 3-0 per gli inglesi. La vittoria, in quella che è stata una festa per chi ha riempito gli spalti del Barbera, arriva grazie alle reti di Haaland 25’ e alla doppietta di Reijnders che buca Gomis ai minuti 59’ e 82’. Per le due squadre, consapevoli che il match era impari, un test utile a capire il livello di condizione fisica in vista della stagione che inizierà la prossima settimana. Di seguito le pagelle dei rosanero:

GOMIS 5,5: Un paio di buon interventi, ma sul gol di Haaland, che è sì angolato, va giù lentamente. Sulla rete del 2-0 ha diversi uomini davanti, non vede partire il tiro e non può arrivarci

DIAKITÈ 6: Salva, quasi sulla linea, un tiro di Cherki che poteva valere per lo 0-2. Ottimo in fase di copertura, sempre attento non si fa mai sorprendere dagli avversari

BANI 6: Fino al gol di Haaland era in controllo, poi lascia troppo spazio al numero 9 che ne approfitta subito e va in gol. Sul finire del primo tempo una buona chiusura.

Dal 46’ PEDA 6: Inzaghi ha detto più volte che resterà perché è forte, oggi ha dimostrato una buona attenzione e precisione in fase di copertura.

CECCARONI 6: Va vicino al gol colpendo di testa un bel pallone teso arrivato da Augello direttamente da calcio d’angolo. La fase difensiva la fa bene senza soffrire molto.

Dall’80’ AVENA SV: Può dire di aver giocato 10 minuti contro gli “alieni” del City.

GYASI 6: Corre tanto lungo la fascia, ma anche lui ha difficoltà contro avversari di un calibro ben superiore al suo.

RANOCCHIA 5,5: Poco nel vivo del gioco, cerca di creare qualcosa ma non sempre gli riesce. Ha, forse, bisogno di un altro po’ di tempo per capire le richieste di inzaghi.

Dal 60’ PALUMBO 6: Gioca da mezz’ala non inventa molto ma mette minuti sulle gambe che sono importanti in vista dei match che conteranno.

GOMES 6: Corre su tutto e tutti, cerca di essere utile in entrambe le fasi e fa bene in particolare nella fase di schermatura davanti la difesa.

Dal 60’ BLIN 6: Prova a costruire qualche manovra degna di nota.

SEGRE 6: Parte forte con tanta corsa e tanta, la solita, grinta ma quando il City alza il livello non riesce a fare la differenza.

Dal 60’ VASIC 6: Inzaghi vuole dargli fiducia e i 30’ di oggi sono un altro buon segnale per un calciatore che, da molti, è considerato un talento.

AUGELLO 6: Molto attivo, prova a spingere sulla fascia pur avendo di fronte avversari di un calibro ben diverso.

Dal 60’ PIEROZZI 6: Subito un buon cross per Le Douaron, sta attento alla fare di copertura.

BRUNORI 6: Un paio di buoni palloni per i compagni ma niente di più, non arriva mai alla conclusione.

Dal 60’ LE DOUARON 6: Entra e subito vicino al gol ma la palla si impenna.

POHJANPALO 6: Un tunnel e un colpo di tacco che fanno entusiasmare il pubblico, ma anche lui ha difficoltà a creare pericoli.

Dal 60’ CORONA 6: Cerca di far salire la squadra giocando spalle alla porte. 30 minuti importanti per lui.

INZAGHI 6: Buona organizzazione di gioco, pressing alto e tanta corsa dei suoi che sembrano quasi pronti per l’inizio della stagione.