Palermo- Manchester City 0-3. La fotogallery

Spettacolo sugli spalti e in campo, con il Manchester City che fa valere la propria superiorità tecnica e supera il Palermo 3-0, conquistando l’Anglo-Palermitan Trophy.

Il Barbera, gremito in ogni ordine di posto, ha vissuto una serata indimenticabile: coreografie mozzafiato, tifosi instancabili e due squadre unite da un’unica proprietà ma con obiettivi diversi.

Da una parte il Palermo di Pippo Inzaghi, che punta alla Serie A e ha saputo tenere testa soprattutto nel primo tempo; dall’altra il Manchester City di Pep Guardiola, campione d’Inghilterra e ambizioso in Premier ed Europa.