Palermo-Manchester City, Inzaghi: «Abbiamo un pubblico da Champions League, questa serata è stata un regalo»

Il tecnico del Palermo, Pippo Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa contro il Manchester City, elogiando l’atteggiamento della squadra e la spinta del pubblico del “Renzo Barbera”.

Le dichiarazioni di Inzaghi:

«Sono molto contento, ho visto la mentalità che avevo chiesto. Non solo nei primi dieci minuti, ma per tutta la partita siamo andati a prenderli nella loro area. Questa sera, con questo pubblico fantastico, era facile andare forte: avere un tifo così per tutto l’anno sarà bellissimo».

Sui singoli e sull’atmosfera: «Gomis l’ho visto bene. Oggi non c’è stato nessuno sotto standard. Siamo stati in pressione forte nella loro area e sono molto contento. Quando sono arrivato con il pullman è stato bello vedere questa marea rosa. Mi auguro che i giocatori si rendano conto di cosa rappresentano: oggi c’era un pubblico da Champions League. Mi sento questa grande responsabilità addosso e mi esalta, so che con il duro lavoro potremo arrivare lontano».

Sul Manchester City e Guardiola: «Il regalo è stato straordinario: il City è venuto a giocare qui e ci ha regalato questa serata, a noi e alla città di Palermo. Se la città adesso è felice, non c’è dono migliore. La squadra ha avuto mentalità e se l’è giocata contro un avversario ingiocabile. Stiamo costruendo qualcosa: ci vuole lavoro, ma se restiamo con questa mentalità potremo toglierci soddisfazioni».