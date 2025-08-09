Palermo-Manchester City, Inzaghi: «Abbiamo un pubblico da Champions League, questa serata è stata un regalo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2025

Il tecnico del Palermo, Pippo Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa contro il Manchester City, elogiando l’atteggiamento della squadra e la spinta del pubblico del “Renzo Barbera”.

Le dichiarazioni di Inzaghi:

«Sono molto contento, ho visto la mentalità che avevo chiesto. Non solo nei primi dieci minuti, ma per tutta la partita siamo andati a prenderli nella loro area. Questa sera, con questo pubblico fantastico, era facile andare forte: avere un tifo così per tutto l’anno sarà bellissimo».

Sui singoli e sull’atmosfera: «Gomis l’ho visto bene. Oggi non c’è stato nessuno sotto standard. Siamo stati in pressione forte nella loro area e sono molto contento. Quando sono arrivato con il pullman è stato bello vedere questa marea rosa. Mi auguro che i giocatori si rendano conto di cosa rappresentano: oggi c’era un pubblico da Champions League. Mi sento questa grande responsabilità addosso e mi esalta, so che con il duro lavoro potremo arrivare lontano».

Sul Manchester City e Guardiola: «Il regalo è stato straordinario: il City è venuto a giocare qui e ci ha regalato questa serata, a noi e alla città di Palermo. Se la città adesso è felice, non c’è dono migliore. La squadra ha avuto mentalità e se l’è giocata contro un avversario ingiocabile. Stiamo costruendo qualcosa: ci vuole lavoro, ma se restiamo con questa mentalità potremo toglierci soddisfazioni».

