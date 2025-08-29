Palermo, Magnani commuove i tifosi: «Momento difficile, ma il vostro affetto è la mia forza»

Parole di grande emozione e gratitudine quelle di Giangiacomo Magnani, che tramite un post su Instagram ha voluto spiegare i motivi che lo tengono lontano dal Palermo e ringraziare compagni, società e tifosi in questo momento delicato.

«Circa un mese fa è stato diagnosticato un grave problema di salute ad un mio familiare – scrive Magnani –. Ci aspettano mesi difficili, che affronteremo insieme con fiducia, forza e coraggio».

Il difensore rosanero ha poi voluto rivolgere un pensiero a tutta la famiglia del club: «Il mio affetto e la mia gratitudine a Giovanni Gardini, Carlo Osti, il mister Inzaghi e tutto il suo staff. A tutti i compagni di squadra, uomini e amici, siete la mia famiglia. Grazie per l’umanità e l’empatia con cui avete affrontato insieme a me queste terribili settimane. Mi auguro di potermi sdebitare con ognuno di voi sul campo».

Infine, il messaggio ai tifosi: «Grazie per le centinaia di messaggi di vicinanza e affetto. La vostra energia e il vostro calore sono stati fondamentali per me e la mia famiglia. Ora il destino mi porterà lontano, ma non riuscirà a strapparvi da dentro di me. Con la speranza di tornare a combattere per voi e di gioire nuovamente insieme. Tiferò per voi, per noi, ogni giorno».

Un messaggio che ha commosso il popolo rosanero, che continua a stringersi attorno al suo difensore.