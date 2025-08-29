Italia, i convocati di Gattuso: prima volta per Leoni, Fabbian ed Esposito

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Gennaro Gattuso/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

Riparte il cammino della Nazionale nelle qualificazioni mondiali. Venerdì 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia e lunedì 8 settembre a Debrecen contro Israele, gli Azzurri torneranno in campo alle 20.45 (diretta Rai 1). Sarà l’esordio del Ct Gennaro Gattuso, che per l’occasione ha diramato 28 convocazioni.

Prima chiamata in Nazionale maggiore per Giovanni Leoni (difensore del Liverpool classe 2006), Giovanni Fabbian (centrocampista del Bologna classe 2003) e Francesco Pio Esposito (attaccante dell’Inter classe 2005). Rientrano a distanza di oltre un anno dall’Europeo anche Gianluca Mancini e Gianluca Scamacca.

L’elenco completo dei convocati

Portieri: Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).

Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Leoni (Liverpool), Mancini (Roma).

Centrocampisti: Barella (Inter), Fabbian (Bologna), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Rovella (Lazio), Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Maldini (Atalanta), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio).

