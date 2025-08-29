Magnani lascia il Palermo, Inzaghi: «Speriamo di riaverlo presto con noi. Non sarà sostituito»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Alla vigilia della sfida contro il Frosinone, mister Filippo Inzaghi ha parlato anche di assenze pesanti e di scelte tecniche.

«Ci dispiace tantissimo per Magnani, perdiamo un cardine. Abbiamo costruito la difesa su Bani e Magnani. Abbiamo dovuto rinunciare a un giocatore da Serie A. Non lo sostituiremo perché è difficile, ma abbiamo accettato la sua decisione. È stato un bel gesto quello di venirci a trovare: sono questioni personali e toccanti, gli siamo vicini. Speriamo di riaverlo con noi al più presto e che possa risolvere i suoi problemi».

Poi una battuta sulla questione rigori: «Ne abbiamo tanti rigoristi e l’abbiamo visto anche a Cremona. Hanno esperienza e bravura, decideranno loro chi si sentirà più pronto. Sono tutti bravi».

