Palermo, Inzaghi: «Pensiamo a noi stessi, il Barbera ci deve dare forza»

Alla vigilia di Palermo-Frosinone, mister Filippo Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa, ribadendo fiducia nella sua squadra e nell’apporto dello stadio “Barbera”.

«Dobbiamo pensare molto a noi stessi – ha dichiarato –. L’avversario è bravo, ma noi siamo forti e giochiamo in uno stadio incredibile. Questo ci deve dare forza e animo. Palumbo può giocare tra i due centrocampisti, voglio impiegarlo dove ha fatto la differenza a Modena».

Sul tema mercato e sul futuro di Di Francesco, il tecnico ha glissato: «Di mercato non parlo, oggi ci sono cose più importanti. Di Francesco è un ottimo giocatore, vedremo cosa succederà. Oggi parliamo solo della partita».

Poi un’ultima analisi sulla gara: «A Palermo è nelle nostre corde fare partite come quella con la Reggiana. Mi aspetto che il Frosinone ci venga ad aggredire, ma noi abbiamo preparato tutto e sappiamo quello che dobbiamo fare».