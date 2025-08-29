Palermo, Inzaghi: «Palumbo è pronto, il Frosinone può essere la sorpresa del campionato»

Alla vigilia della sfida del “Barbera” contro il Frosinone, mister Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa della condizione di Antonio Palumbo e delle insidie del match di domani sera.

«Palumbo è pronto, sta bene. È un titolare di questa squadra. Come ho detto a lui, lo metterò al momento giusto e potrebbe essere domani. Preferisco averlo per 90 minuti, e per ora non può garantirli, ma se giocherà so che per sessanta minuti potrà fare la differenza. Palumbo è forte, l’ho voluto io e giocherà tante partite».

Poi un focus sugli avversari: «Troveremo una squadra molto intensa che verrà ad aggredirci. Sarà una partita diversa dalla Reggiana. Reputo il Frosinone una squadra che può essere la grande sorpresa del campionato. Per questo c’è grande rispetto, ma abbiamo preparato la gara sulle nostre caratteristiche».

Infine, un pensiero al pubblico: «Abbiamo visto che ci sarà tanta gente e il pubblico ci ha dimostrato cosa vuol dire vincere le partite in casa. I giocatori mi hanno confermato che quello che ho visto nei loro occhi in ritiro lo possono dimostrare anche in ogni partita».