Palermo, Inzaghi: «Contro il Frosinone banco di prova importante. Recuperiamo Gomes»

Alla vigilia della sfida del “Barbera” contro il Frosinone, mister Filippo Inzaghi ha presentato la partita in conferenza stampa, toccando i temi legati alle condizioni della squadra e agli obiettivi per la seconda giornata di campionato.

«Domani è un ulteriore banco di prova molto importante – ha detto Inzaghi –. Non voglio passi indietro. Quando si fa una partita come quella con la Reggiana, sono cavoli loro se non ripetono la prestazione. Sarà una gara complicatissima: non batti l’Avellino se non hai una buona squadra e un allenatore forte. Voglio rivedere quello che ho visto sabato scorso, con i miglioramenti di una settimana in più».

Il tecnico si è soffermato anche sul tema degli infortuni: «Bardi ha avuto un problema al piede, dobbiamo valutarlo. Ma non ci sono problemi, abbiamo Joronen che è prontissimo. Purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco. La squadra ha la forza per sopperire a qualsiasi assenza».

C’è però una buona notizia per i rosanero: «Recuperiamo Gomes, per me è un titolare. Devo decidere se farlo giocare 30 o 60 minuti, ma è un recupero importante. I dubbi ci saranno sempre, chi vedo meglio gioca dall’inizio. I cinque cambi sono fondamentali: la scorsa settimana sono entrati tutti benissimo. Se vedo che qualcuno non si allena bene non gioca, ma qui al momento non c’è questo problema».