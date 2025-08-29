Palermo, Inzaghi: «Contro il Frosinone banco di prova importante. Recuperiamo Gomes»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Alla vigilia della sfida del “Barbera” contro il Frosinone, mister Filippo Inzaghi ha presentato la partita in conferenza stampa, toccando i temi legati alle condizioni della squadra e agli obiettivi per la seconda giornata di campionato.

«Domani è un ulteriore banco di prova molto importante – ha detto Inzaghi –. Non voglio passi indietro. Quando si fa una partita come quella con la Reggiana, sono cavoli loro se non ripetono la prestazione. Sarà una gara complicatissima: non batti l’Avellino se non hai una buona squadra e un allenatore forte. Voglio rivedere quello che ho visto sabato scorso, con i miglioramenti di una settimana in più».

Il tecnico si è soffermato anche sul tema degli infortuni: «Bardi ha avuto un problema al piede, dobbiamo valutarlo. Ma non ci sono problemi, abbiamo Joronen che è prontissimo. Purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco. La squadra ha la forza per sopperire a qualsiasi assenza».

C’è però una buona notizia per i rosanero: «Recuperiamo Gomes, per me è un titolare. Devo decidere se farlo giocare 30 o 60 minuti, ma è un recupero importante. I dubbi ci saranno sempre, chi vedo meglio gioca dall’inizio. I cinque cambi sono fondamentali: la scorsa settimana sono entrati tutti benissimo. Se vedo che qualcuno non si allena bene non gioca, ma qui al momento non c’è questo problema».

Ultimissime

Palermo, Inzaghi: «Contro il Frosinone banco di prova importante. Recuperiamo Gomes»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Under 21, Baldini annuncia i convocati: prima volta per Camarda

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Doppio addio sul gong: Comolli ha fatto fuori gli ultimi “Esuberi” | Soldi freschi per la Juve

Golia Bianchi Agosto 29, 2025

Design incentrato sul giocatore: come la fluidità finanziaria modella l’esperienza di gioco online

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Palermo, il Barbera verso il sold out: già 30.474 tifosi attesi per la sfida col Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025