Under 21, Baldini annuncia i convocati: prima volta per Camarda

Settanta giorni dopo l’eliminazione ai quarti dell’Europeo 2025 contro la Germania, la Nazionale Under 21 torna in campo con un nuovo ciclo e un nuovo tecnico. Domenica gli Azzurrini si raduneranno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in vista delle prime due gare di qualificazione a Euro 2027: venerdì 5 settembre contro il Montenegro allo stadio “Picco” della Spezia e martedì 9 settembre in trasferta a Bitola contro la Macedonia del Nord.

Il ct Silvio Baldini, che lunedì 1° settembre terrà la sua prima conferenza stampa ufficiale, ha diramato la lista dei 25 convocati. Spicca la prima chiamata per Francesco Camarda, attaccante classe 2008 del Lecce, già capitano dell’Italia Under 20 al Mondiale di categoria. In totale sono 16 i debuttanti con l’Under 21, accanto a nove reduci del precedente biennio (tra cui Kayode, Koleosho, Ndour e Pafundi).

Convocati e calendario

Tra i portieri ci sono Mascardi (Spezia), Motta (Reggiana) e Nava (Cremonese). In difesa Baldini ha chiamato, tra gli altri, Bartesaghi (Milan), Chiarodia (Borussia M’gladbach) e Palestra (Cagliari). A centrocampo rientrano Ndour (Fiorentina) e Pisilli (Roma), mentre in attacco, oltre a Camarda, figurano Raimondo (Frosinone), Koleosho (Espanyol) e Pafundi (Sampdoria).

Il programma prevede conferenze stampa e allenamenti quotidiani fino a giovedì 4 settembre, quando la squadra si trasferirà a La Spezia. Dopo il match con il Montenegro, gli Azzurrini rientreranno a Tirrenia per poi partire il 7 settembre alla volta della Macedonia.

Verso Euro 2027

L’Italia è inserita nel girone E delle qualificazioni, insieme a Armenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia e Svezia. Le prime classificate accederanno alla fase finale in Albania e Serbia, le migliori seconde passeranno tramite playoff. Euro 2027 rappresenterà anche il torneo di qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

I biglietti per la sfida di La Spezia sono già disponibili sui circuiti Vivaticket.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa).