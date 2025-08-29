Doppio addio sul gong: Comolli ha fatto fuori gli ultimi “Esuberi” | Soldi freschi per la Juve

Ultimi giorni di mercato frenetici per la dirigenza juventina che sta perfezionando alcune cessioni e poi inserirà nuovi tasselli.

Il mercato della Juventus si è distinto per una strategia oculata, puntando su rinforzi mirati anziché su acquisti eclatanti. Le manovre più significative sono state l’arrivo dell’esterno destro João Mário dal Porto per 12,6 milioni di euro e l’ingaggio di Jonathan David a parametro zero.

L’operazione João Mário è stata finanziata in parte dalla cessione di Alberto Costa, passato al club portoghese per 15 milioni di euro più bonus. Questo scambio ha permesso di rinforzare la fascia destra mantenendo un bilancio virtuoso.

In attacco, l’arrivo di Jonathan David a parametro zero dal Lille rappresenta una mossa astuta. Nonostante l’impatto sul monte ingaggi, il canadese offre una soluzione di alta qualità senza dover sborsare un costo di cartellino.

Sul fronte cessioni, la situazione più spinosa riguarda Dusan Vlahovic, il cui futuro è ancora incerto. Intanto, il club ha deciso di blindare il talento Kenan Yildiz, considerato incedibile nonostante le numerose richieste, a dimostrazione della volontà di costruire un futuro solido partendo dai giovani.

Cessioni per fare cassa

La Juventus continua la sua campagna di cessioni per alleggerire la rosa e il monte ingaggi. Le operazioni più rilevanti includono il trasferimento ufficiale di Douglas Luiz al Nottingham Forest con un prestito con obbligo di riscatto, e quello di Arthur, che è tornato al suo ex club, il Gremio, sempre in prestito.

Oltre a queste uscite, un’altra possibile cessione è quella di Nicolò Savona, anch’egli nel mirino del Nottingham Forest. L’offerta degli inglesi, pari a circa 11 milioni di euro, è stata ritenuta insufficiente dalla Juventus, che ne chiede circa 18 milioni. Inoltre, Timothy Weah si è unito all’Olympique Marsiglia per 17 milioni di euro, un trasferimento che ha sbloccato ulteriori entrate per la società bianconera.

All-in su Kolo Muani

La Juventus si muove con decisione nelle fasi finali del mercato per assicurarsi due obiettivi principali. Il primo nome in attacco è Randal Kolo Muani del Paris Saint-Germain. La trattativa per riportare il giocatore a Torino è complessa, ma le recenti cessioni potrebbero fornire il capitale necessario per tentare l’assalto finale.

Parallelamente, la società lavora per rafforzare le fasce. Il nome di Edon Zhegrova del Lille è in cima alla lista per l’attacco esterno. In difesa, si punta ad Arnau Martinez del Girona, la cui valutazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro. L’acquisto di Martinez, però, dipenderà dalle ulteriori uscite dalla rosa.