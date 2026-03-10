Giornale di Sicilia: “Da rebus a nuovo punto fermo, Le Douaron sempre più decisivo”

Il Palermo si aggrappa alla crescita di Le Douaron per inseguire il sogno della promozione diretta. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’attaccante francese è diventato una pedina sempre più importante nello scacchiere di Inzaghi, tanto da guadagnarsi un ruolo centrale nel finale di stagione dei rosanero.

Nel racconto di Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, il messaggio che arriva dallo staff tecnico appare chiaro: togliere Le Douaron dall’undici titolare non è più una soluzione facile. Se il Palermo continua a restare pienamente in corsa per la Serie A, una parte del merito va proprio all’attaccante francese, che con il passare dei mesi ha conquistato la fiducia dell’allenatore e dei tifosi.





Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’ex attaccante arrivato la scorsa stagione portava con sé il peso di un investimento importante da parte del club. Un costo del cartellino che inizialmente aveva alimentato dubbi e aspettative molto elevate, ma che il giocatore ha progressivamente giustificato grazie a prestazioni convincenti.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nelle ultime settimane la differenza tra il Palermo con Le Douaron e quello senza è diventata evidente soprattutto nei risultati. Il francese ha saputo incidere con continuità, diventando un elemento sempre più determinante nella fase offensiva.

I numeri confermano questa crescita. Come sottolinea ancora Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, nelle ultime otto giornate di campionato Le Douaron ha partecipato direttamente a quattro reti del Palermo, mettendo a referto due gol e due assist. L’ultimo contributo è arrivato proprio nell’ultima gara, con l’assist per la rete decisiva di Pohjanpalo.

Una partecipazione offensiva che ha già eguagliato quanto prodotto nelle precedenti ventidue partite stagionali. Un dato che certifica l’evoluzione dell’attaccante francese, ormai diventato uno dei punti fermi della squadra di Inzaghi.

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Le Douaron si è guadagnato lo status di titolare nonostante una concorrenza di alto livello nella trequarti rosanero. In rosa ci sono infatti giocatori come Johnsen e Gyasi, entrambi arrivati dalla Serie A e pronti a giocarsi un posto nell’undici iniziale.

Se il rendimento continuerà su questi livelli, però, per tutti diventerà complicato togliere spazio al francese, sempre più protagonista nel Palermo che sogna la Serie A.