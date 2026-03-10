Giornale di Sicilia: “Palermo, numeri da capolista: ma la Serie B più competitiva tiene i rosa al quarto posto”

Il Palermo viaggia con un ritmo da primo posto, ma la classifica racconta una storia diversa. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i 57 punti conquistati dai rosanero in 29 giornate rappresentano un rendimento straordinario, che in molti campionati di Serie B avrebbe garantito la vetta della classifica.

A sottolinearlo è stato lo stesso Inzaghi, che più volte ha ribadito il concetto: «In un campionato normale saremmo primi». Nel racconto di Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il successo ottenuto a Carrara rafforza proprio questa sensazione: il Palermo sta tenendo un passo altissimo, ma davanti ci sono tre squadre che stanno viaggiando allo stesso ritmo.





Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la classifica vede il Venezia capolista con 63 punti, seguito dal Monza a quota 60 e dal Frosinone a 58, mentre il Palermo insegue a 57. Soltanto sei punti separano la prima dalla quarta posizione, segno di una stagione di Serie B tra le più equilibrate degli ultimi anni.

Nel confronto con il passato emergono dati sorprendenti. Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’unico campionato paragonabile all’attuale per equilibrio è quello del 2021/22, quando dopo 29 giornate cinque punti separavano il Pisa primo dal Benevento sesto. Tuttavia, anche in quel caso il dato dei punti era inferiore: il Pisa capolista ne aveva 55, due in meno rispetto al Palermo attuale.

Come evidenzia ancora Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, nell’era dei tre punti a vittoria – introdotta nella stagione 1994/95 – solo in un’occasione la quarta classificata aveva raggiunto quota 57 dopo 29 giornate: accadde nel campionato 2007/08 con Brescia e Lecce, entrambe a quattro lunghezze dalla capolista Albinoleffe.

Nelle ultime dieci stagioni di Serie B, invece, 57 punti dopo 29 giornate hanno quasi sempre significato primo o secondo posto in classifica. L’unica eccezione risale al campionato 2015/16, quando due squadre avevano fatto ancora meglio nella corsa alla vetta.

Il successo ottenuto a Carrara ha anche un valore storico per il Palermo. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, con nove giornate ancora da disputare i rosanero stanno vivendo la miglior stagione nell’era del City Football Group. Inzaghi ha già superato i 52 punti ottenuti da Dionisi nella scorsa stagione e i 56 raccolti nel 2023/24 dalla coppia Corini-Mignani.

Numeri importanti che, tuttavia, non cambiano la priorità del tecnico rosanero. L’obiettivo resta uno solo: la promozione in Serie A.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche la storia del club rafforza le ambizioni della squadra attuale. In 125 anni di storia il Palermo ha ottenuto almeno 16 vittorie nelle prime 29 giornate di Serie B soltanto tre volte: nelle stagioni 1931/32, 1955/56 e 2013/14. In tutti questi casi il campionato si concluse con la promozione.

Il rendimento della squadra di Inzaghi è superiore anche a quello delle due stagioni più recenti concluse con il salto di categoria. Dopo 29 giornate, infatti, il Palermo del 2003/04 aveva 48 punti e quello del 2013/14 ne aveva 56.

Guardando alle partite disputate nel 2026, il Palermo continua a confermare il proprio momento positivo. Come evidenzia Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, nelle undici gare giocate nel nuovo anno i rosanero hanno conquistato 24 punti, lo stesso bottino del Monza. Meglio ha fatto soltanto il Venezia con 28 punti, mentre il Frosinone si è fermato a 20.

Adesso, però, arriva il momento decisivo della stagione. Il ciclo di scontri diretti che sta per cominciare rappresenterà il vero banco di prova: se il Palermo riuscirà a mantenere questo rendimento, la classifica potrà diventare ancora più interessante. In caso contrario, la strada verso la Serie A passerà inevitabilmente attraverso l’insidioso percorso dei playoff.