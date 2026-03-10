Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohjanpalo trascina i rosa: numeri da fuoriclasse per il bomber finlandese”

Il Palermo continua ad aggrapparsi ai gol di Pohjanpalo. L’ultima conferma è arrivata allo stadio dei Marmi, dove il centravanti finlandese ha firmato la rete decisiva contro la Carrarese, trasformando una partita complicata in tre punti pesantissimi per la corsa promozione. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’episodio riassume perfettamente le caratteristiche dell’attaccante: pochi palloni giocabili, ma la capacità di incidere nel momento decisivo.

Nel racconto di Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, Pohjanpalo è diventato progressivamente il punto di riferimento dell’attacco rosanero, non solo per i numeri ma anche per la leadership che esercita all’interno della squadra. Il suo modo di stare in campo è quello del centravanti puro: movimenti essenziali, lettura delle situazioni e grande freddezza sotto porta.





Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il gol segnato a Carrara ha permesso al finlandese di raggiungere quota 20 reti stagionali, un traguardo che lo colloca in una cerchia ristrettissima nel panorama europeo. Tra i giocatori dei cinque maggiori campionati e delle rispettive seconde divisioni, infatti, solo Kane, Mbappé e Haaland sono riusciti a toccare la stessa cifra.

La continuità è uno degli aspetti più impressionanti della sua stagione. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Pohjanpalo è diventato il primo calciatore a segnare per cinque partite consecutive in Serie B dopo Tutino, che ci era riuscito tra aprile e maggio del 2024 con una striscia di sette gare di fila.

Nel dettaglio, il finlandese ha segnato otto reti nelle ultime otto partite disputate. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il suo rendimento è perfettamente distribuito tra le gare casalinghe e quelle in trasferta: almeno dieci gol al Barbera e dieci lontano da Palermo. Un equilibrio realizzativo che nei principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni è stato raggiunto soltanto da un altro attaccante: Kane.

L’importanza di Pohjanpalo, però, non si misura soltanto nei gol. In 29 presenze stagionali il centravanti ha messo a referto anche cinque assist, dimostrando di saper contribuire alla manovra offensiva e di avere la sensibilità giusta per rifinire quando necessario.

Il dato più impressionante riguarda l’efficienza sotto porta. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Pohjanpalo mantiene una media di 0,64 gol a partita, pari a una rete ogni 135 minuti. Si tratta della miglior media realizzativa nella storia recente del Palermo.

Il confronto con alcuni grandi attaccanti passati in rosanero rende ancora più significativo questo dato. Toni segnava con una media di un gol ogni 144 minuti, Miccoli ogni 156, mentre Brunori ha mantenuto nel tempo una media di una rete ogni 170 minuti.

Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Pohjanpalo è ormai vicino anche alla top ten dei migliori marcatori della storia del Palermo: gli mancano soltanto otto reti per entrarci. Un obiettivo che, considerando il ritmo attuale, appare tutt’altro che lontano.

Il finlandese è il classico centravanti capace di restare dentro la partita anche quando il gioco passa poco dai suoi piedi. Osserva, si muove, aspetta il momento giusto. Quando arriva l’occasione, quasi sempre la trasforma in gol. Proprio come accaduto a Carrara. Adesso nel mirino c’è il Monza, con l’obiettivo di colpire per la prima volta anche contro una delle squadre di vertice del campionato.