Giornale di Sicilia: “Palermo, il sogno Serie A resta vivo: adesso è il momento di dare tutto”

Il Palermo arriva allo scontro diretto con il Monza nel momento più delicato della stagione. Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il cammino recente dei rosanero racconta di una squadra capace di raccogliere dodici punti nelle ultime cinque partite, un bottino che sarebbe potuto diventare ancora più ricco senza la sconfitta di Pescara.

Nel racconto di Luigi Butera del Giornale di Sicilia, quel passo falso resta l’unico vero rimpianto di un ciclo di gare sulla carta abbordabili che il Palermo ha comunque saputo affrontare con efficacia. Mantova e Carrarese hanno rappresentato ostacoli tutt’altro che semplici, partite in cui i rosanero hanno rischiato molto ma dalle quali sono riusciti comunque a uscire con risultati pesanti.





Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, proprio la capacità di soffrire rappresenta una delle caratteristiche principali della squadra allenata da Inzaghi. Tenacia e resilienza sono diventati i tratti distintivi di un gruppo che, pur tra difficoltà e momenti complicati, continua a restare pienamente in corsa per la promozione.

Come sottolinea ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la sfida di sabato contro il Monza rappresenta uno snodo fondamentale del campionato. Senza la sconfitta di Pescara, il Palermo si sarebbe presentato allo scontro diretto alla pari con i brianzoli; invece lo farà con tre punti di distanza, un margine comunque ridotto rispetto ai sei punti che separavano le due squadre subito dopo il ko dell’Adriatico.

Il recupero in classifica è stato favorito anche dal passo falso del Monza a La Spezia. Nel quadro delineato da Luigi Butera del Giornale di Sicilia, la sfida dell’U-Power Stadium assume quindi il valore di una vera resa dei conti nella corsa alla Serie A.

Il Palermo, però, non sarà obbligato a vincere a tutti i costi. Un pareggio manterrebbe infatti invariata la distanza, lasciando ancora otto giornate per tentare il sorpasso. Senza dimenticare il ruolo del Frosinone, che resta davanti ai rosanero di un punto e continua a essere pienamente coinvolto nella corsa alla promozione.

Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la partita di Monza inaugurerà anche un ciclo decisivo: tre gare in otto giorni che potrebbero ridisegnare il volto della stagione. Un trittico ravvicinato nel quale il Palermo dovrà continuare a fare leva proprio su quelle qualità che lo hanno portato fin qui: spirito di sacrificio, capacità di soffrire e compattezza di gruppo.

Allo stesso tempo servirà qualcosa in più sul piano del gioco e dell’intensità. Contro il Monza non basterà limitarsi al minimo indispensabile: la lezione della gara d’andata resta ancora ben presente. Il Palermo dovrà stringere i denti, dare fondo alle energie e provare a restare agganciato al treno della Serie A prima della sosta e dello sprint finale della stagione.