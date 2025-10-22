Palermo, lavoro mattutino a Torretta: focus sulla fase difensiva per la squadra di Inzaghi

Allenamento mattutino oggi al centro sportivo di Torretta per il Palermo di Filippo Inzaghi. La squadra rosanero ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico, seguita da un esercizio di gioco di posizione mirato al possesso palla e alle transizioni.

Come riporta la società, il gruppo ha poi concentrato il lavoro sulla tattica difensiva, con esercitazioni specifiche sui movimenti di reparto e sull’organizzazione in fase di non possesso. A chiudere la sessione, una partita con sponde, utile a mantenere alta l’intensità e la rapidità nelle letture di gioco.

Il Palermo prosegue così la preparazione in vista della prossima sfida di campionato, con Inzaghi che continua a curare i dettagli per consolidare l’equilibrio della squadra.