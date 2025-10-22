Perugia, UFFICIALE: Giovanni Tedesco è il nuovo allenatore

Il Perugia ha annunciato ufficialmente il suo terzo allenatore della stagione, affidando la panchina della prima squadra a Giovanni Tedesco. Il tecnico, che conosce bene l’ambiente biancorosso, torna a Perugia dopo aver vestito la maglia del club dal 1998 al 2004, segnando momenti indimenticabili, tra cui la vittoria della Coppa Intertoto nel 2003. In carriera, Tedesco ha accumulato 183 presenze in Serie A, di cui 154 da capitano, e ha vinto due campionati di Serie B con Fiorentina e Salernitana.

Ecco il comunicato ufficiale:

“AC Perugia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Giovanni Tedesco.

Profondo conoscitore dell’ambiente biancorosso, Tedesco torna a Perugia dopo aver vestito la maglia del Grifo da calciatore, legando il suo nome a a tanti momenti significativi della storia del club, una su tutte la vittoria della Coppa Intertoto nel 2003 segnando una delle due reti nella finale di ritorno contro il Wolfsburg. Dal 1998 al 2004 6 stagioni in Serie A con 183 presenze totali comprese le Coppe (di cui 154 da capitano) e 25 reti.

Per lui anche la vittoria di 2 campionati di Serie B con Fiorentina e Salernitana.

Da allenatore ha iniziato nel Palermo per poi guidare le squadre del campionato maltese come Hamrun Spartans, Gzira United, La Valletta, Sirens, Santa Lucia e vincere due coppe di Malta con il Floriana e il Birkirkara. U’esperienza in Qatar alla squadra del Al-Mesaimeer.

In un momento così difficile dal punto di vista sportivo cosa c’è di meglio di un allenatore che ama e soffre per i colori biancorossi?”