Catanzaro: svelato il progetto per il nuovo Stadio Ceravolo

È stato presentato ieri il progetto di ristrutturazione dello Stadio Nicola Ceravolo, che vedrà un investimento di oltre 9 milioni di euro per trasformarlo in una struttura moderna con una capacità di 15.800 spettatori. Il piano, firmato dalla società Sportium, mira a rispettare gli standard internazionali di CONI, UEFA e FIGC, e include anche la rigenerazione dell’intero quartiere circostante.

La prima fase prevede la demolizione e ricostruzione della Curva Massimo Capraro, con un’area più vicina al campo e 4.700 posti a sedere, migliorando l’esperienza del tifo. La seconda fase riguarda la ristrutturazione della Tribuna Nord, con una copertura più moderna e sostenibile, inclusi impianti fotovoltaici.

Il Sindaco Nicola Fiorita ha confermato che i lavori partiranno prima della fine della stagione, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i tifosi. Il progetto rappresenta una rinascita per lo stadio, che resterà un simbolo di identità per la città di Catanzaro.