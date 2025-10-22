Catania, tre mesi senza tifosi al seguito: la decisione dopo gli incidenti di Giugliano

Una sanzione pesante per il Catania arriva a seguito dei violenti disordini che hanno coinvolto i tifosi durante la trasferta di Giugliano. Come si legge su “Siciliaweb.it” il club etneo dovrà fare a meno del supporto dei suoi tifosi in trasferta per almeno tre mesi, con la misura che durerà fino a metà gennaio 2026.

La decisione delle autorità è una risposta ai fatti di domenica 12 ottobre, quando un violento scontro tra tifosi di Catania e Casertana ha causato disagi e blocchi del traffico sull’autostrada A3, nei pressi della stazione di servizio di San Mango Piemonte, in provincia di Salerno. L’incidente si è verificato mentre i tifosi rientravano dalle rispettive trasferte a Giugliano e Picerno, dando origine a una rissa che ha interrotto la circolazione in entrambe le direzioni.