Papu Gomez: «Ho scelto Padova per restare in Italia. Voglio riportare questa squadra in Serie A»

Prime parole ufficiali per Alejandro “Papu” Gomez, che in conferenza stampa ha parlato del suo imminente rientro in campo con la maglia del Padova, dopo la lunga squalifica. L’argentino, campione del mondo con la nazionale albiceleste, ha spiegato le ragioni della sua scelta e le ambizioni personali e di squadra.

«Volevo fortemente rimanere in Italia. Avevo ricevuto alcune offerte dai Paesi arabi, ma la mia famiglia qui stava bene e l’offerta del Padova ha fatto breccia in me. Sono qui per dare una mano: voglio portare il Padova più in alto possibile e spero che fra qualche anno possa tornare in Serie A. Non so se accadrà tra due o tre anni, ma il mio obiettivo è questo».

Il fantasista argentino ha raccontato anche i momenti difficili vissuti durante la squalifica:

«All’inizio non è stato facile, avevo pensato anche al ritiro. Ma ho cercato di allenarmi al massimo, rendendo ogni seduta la più intensa possibile. Non poter giocare è stato pesante, mi sono mancati i ritiri e le partite. Fisicamente sto bene e spero di tornare presto in campo. Venerdì farò degli esami per un piccolo problema, ma non dovrebbe essere nulla di grave: non vogliamo rischiare niente».

Il Papu non nasconde la delusione per essersi sentito isolato durante il periodo più buio:

«È stato un periodo difficile, mi sono sentito un po’ da solo. Tanta gente è sparita. Quando sei campione del mondo tutti ti cercano, poi quando arriva un momento complicato ti senti abbandonato. Ora vedo le cose più positivamente e cerco di vivere il presente».

Sulla squadra di Andreoletti, Gomez ha sottolineato di non voler cambiare gli equilibri del gruppo:

«Il Padova ha una mentalità vincente, non vogliamo snaturare il gioco. Io mi adatterò al sistema, voglio aiutare e dare tutto quello che posso. Giocherò dove posso esprimermi al meglio».

Infine, un pensiero per la città che lo ha accolto:

«Padova ci è piaciuta subito, ci ha sorpreso in positivo. Io non vengo qui a passeggiare o fare il turista: voglio dare il massimo e sognare di tornare in Serie A con questa maglia».