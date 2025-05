Palermo, la proprietà si fa sentire

Il momento è delicato, ma anche decisivo. È in questo clima che si inserisce la presenza di Alberto Galassi, membro del consiglio d’amministrazione del Palermo e rappresentante del City Football Group, che nella giornata di ieri ha fatto visita alla squadra al centro sportivo di Torretta. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si tratta di un gesto forte e simbolico, volto a ribadire la vicinanza della proprietà in un passaggio cruciale della stagione.

Il Palermo, reduce da due sconfitte che hanno minato certezze e morale, si gioca nelle ultime due gare la qualificazione ai playoff: un traguardo minimo, ma oggi tutt’altro che scontato. Da qui l’importanza di fare quadrato. La visita di Galassi ha avuto un intento preciso: motivare il gruppo e tenere alta la concentrazione in vista della sfida contro il Frosinone e del successivo confronto interno con la Carrarese.

Terza visita stagionale, sei in totale dal 2022

Come evidenziato da Radicini sul Giornale di Sicilia, si tratta della terza visita stagionale di Galassi. La prima risale a gennaio, quando arrivò a Palermo insieme a Ferran Soriano, CEO del CFG, poco dopo l’avvicendamento tra Morgan De Sanctis e Carlo Osti nella direzione sportiva. La seconda, invece, si era registrata il 21 marzo. Da quando il gruppo inglese ha rilevato il club nell’estate 2022, le visite ufficiali della proprietà sono state sei in totale, a conferma di una presenza costante e di una gestione attenta e partecipe.

Il Barbera non sarà una bolgia: clima teso tra i tifosi

Se da un lato la proprietà prova a stringersi attorno alla squadra, dall’altro il clima tra i tifosi resta teso. Come ricorda Radicini, alcuni gruppi della tifoseria organizzata hanno manifestato il proprio disappunto per il rendimento recente, annunciando forme di dissenso per il match di venerdì. A questo si aggiunge l’assenza dei sostenitori ospiti, a causa delle restrizioni imposte dalla Prefettura.

Tutto ciò rende ancora più importante il gesto del City Group, che ha voluto mandare un messaggio chiaro di presenza e sostegno: nonostante le difficoltà, la proprietà resta al fianco della squadra.

Contro il Frosinone per rialzarsi

Il Palermo è chiamato a reagire subito. E lo dovrà fare contro un avversario storicamente ostico: il Frosinone, la cui rivalità affonda le radici nella finale playoff del 2018. Come sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, da allora i ciociari sono tornati al Barbera soltanto una volta, in un 1-1 ricordato per il gol da centrocampo di Verre. Quella sera lo stadio era gremito da oltre 27 mila spettatori, un’atmosfera che difficilmente si ripeterà domani.

Ma al di là del contesto, la squadra di Dionisi è attesa a una risposta concreta sul campo. La presenza di Galassi e del City Group rappresenta l’ultimo appello alla compattezza, in un momento in cui il margine d’errore è ridotto al minimo.