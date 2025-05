Giornale di Sicilia: “Palermo-Frosinone. Tornano i titolarissimi, ma c’è un dubbio per Dionisi”

Alla vigilia della sfida decisiva contro il Frosinone, in programma domani al “Renzo Barbera”, il Palermo si prepara a voltare pagina dopo il pesante k.o. di Cesena. E lo fa cercando appigli sicuri. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il tecnico Alessio Dionisi sembra orientato a fare un passo indietro, o forse uno avanti nella continuità, ripartendo da quella che è stata l’ossatura più affidabile nelle settimane precedenti.

Ceccaroni ancora out, la difesa si ricompone con Baniya

Il forfait di Ceccaroni, ancora ai box per la lussazione alla spalla rimediata lo scorso 1° maggio, costringe Dionisi a ridisegnare ancora una volta la linea difensiva. Una perdita non solo tattica, ma anche di carisma e leadership in campo. Come ricorda Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrale è stato un punto fermo della retroguardia rosanero, capace di guidare il reparto nei momenti più complessi.

Domani, a comporre il terzetto difensivo davanti ad Audero, ci saranno Nikolaou – unico mancino disponibile – sul centrosinistra, Magnani in mezzo e il rientro dal 1’ di Baniya sul centrodestra, al posto di Diakitè.

Centrocampo da rifondare: Ranocchia o Verre insidiano Gomes

Il cuore delle valutazioni dell’allenatore riguarda però la mediana, il reparto più in affanno nell’ultima uscita. La prestazione contro il Cesena ha evidenziato limiti evidenti sia in fase di contenimento che di costruzione. Ecco perché, come sottolinea ancora Radicini, Dionisi starebbe riflettendo su un possibile cambio in regia.

Gomes, titolare fisso da dieci partite consecutive e mai sostituito nelle ultime cinque, potrebbe rifiatare. In caso di avvicendamento, si candidano Ranocchia, per un’interpretazione più ordinata e geometrica del ruolo, oppure Verre, soluzione che implicherebbe lo spostamento di Segre nel ruolo di mediano.

Sulle fasce, Pierozzi è in netto vantaggio a destra, mentre a sinistra è ballottaggio aperto tra Di Francesco e Lund. L’ex Lecce parte leggermente avanti, anche per consentire al laterale statunitense – reduce da un grande dispendio nelle ultime settimane – di tirare il fiato.

Davanti, torna Brunori accanto a Pohjanpalo

Zero dubbi in attacco, dove tornerà dal 1’ Brunori, che non segna dal 30 marzo contro la Salernitana e ha voglia di riprendersi il ruolo di leader tecnico ed emotivo della squadra. Al suo fianco, confermato Pohjanpalo, anch’egli a secco da tre gare.

Una sfida ad alta tensione

Contro un Frosinone affamato di punti salvezza, il Palermo si gioca un pezzo fondamentale della propria stagione. Come scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, è una partita ad alta tensione, in cui servirà ritrovare cinismo, compattezza e consapevolezza.

Per questo Dionisi intende ricompattare il gruppo, puntando su quegli uomini che – pur tra alti e bassi – hanno garantito l’equilibrio necessario nelle fasi più delicate della stagione. L’obiettivo, ora, è uno solo: restare agganciati ai playoff e dimostrare, una volta per tutte, il reale valore di questa rosa.