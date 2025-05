Palermo-Frosinone, le probabili formazioni: torna Baniya, chance per Di Francesco. Bianco perde anche Marchizza

In vista della sfida cruciale tra Palermo e Frosinone, in programma venerdì 10 maggio alle ore 20:30 al “Renzo Barbera” per la 38ª giornata di Serie B, il Corriere dello Sport fa il punto sulle probabili formazioni e sulle ultime dai rispettivi ritiri.

Palermo: Baniya titolare, Di Francesco favorito su Lund

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico Alessio Dionisi dovrà fare ancora a meno di Ceccaroni, fermo per la lussazione alla spalla. In difesa, nel terzetto davanti ad Audero, dovrebbe rientrare Baniya, affiancato da Magnani e Nikolaou. A centrocampo, pronti dal 1’ Segre e Blin, con Gomes in regia. Sulle corsie laterali, il Corriere dello Sport segnala un possibile impiego dal primo minuto per Di Francesco, con Lund inizialmente in panchina.

In attacco confermata la coppia Brunori–Pohjanpalo, con il finlandese a caccia di riscatto dopo tre partite senza reti.

Probabile formazione Palermo (3-5-2):

Audero; Baniya, Magnani, Nikolaou; Pierozzi, Segre, Blin, Gomes, Di Francesco; Brunori, Pohjanpalo.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Lund, Diakitè, Buttaro, Ranocchia, Vasic, Verre, Di Mariano, Insigne, Henry, Le Douaron.

Allenatore: Dionisi.

Frosinone: si ferma anche Marchizza, out sei giocatori

Per quanto riguarda il Frosinone, il Corriere dello Sport fa sapere che l’emergenza in casa ciociara si aggrava ulteriormente: all’elenco degli indisponibili composto da Darboe, Szyminski, Tsadjout, Kalaj e Koutsoupias, si è aggiunto anche Marchizza, fermato da un problema fisico che lo costringerà a saltare il match del Barbera.

Mister Paolo Bianco, quindi, sarà costretto a ridisegnare la sua squadra con un 4-3-3 che prevede in difesa il ritorno di Bettella al fianco di Monterisi, mentre in attacco si affida a Ghedjemis, Ambrosino e Kvernadze.

Probabile formazione Frosinone (4-3-3):

Cerofolini; A. Oyono, Monterisi, Bettella, Bracaglia; Vural, Bohinen, Kone; Ghedjemis, Ambrosino, Kvernadze.

A disposizione: Sorrentino, Cittadini, Partipilo, Lucioni, Lusuardi, Barcella, Begic, J. Oyono, Distefano, Cichella, Canotto, Pecorino.

Allenatore: Bianco.