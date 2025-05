Palermo, visita di Galassi a Torretta: segnale del City Group alla vigilia della volata playoff

Mentre il Palermo si prepara in silenzio a Torretta in vista della sfida contro il Frosinone, dal quartier generale rosanero arriva un segnale chiaro della proprietà. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nella giornata di ieri la squadra ha ricevuto la visita di Alberto Galassi, avvocato e unico membro italiano del Consiglio d’Amministrazione del club targato City Football Group, oltre all’ad Giovanni Gardini.

Una presenza non nuova: Galassi era già stato a Torretta in altre occasioni, l’ultima durante la sosta che seguì alla conferma, a sorpresa, dell’allenatore Alessio Dionisi. Ma in un momento così delicato, la visita assume un valore simbolico importante.

Secondo quanto evidenziato da Vannini per il Corriere dello Sport, il club ha scelto di abbassare i toni all’esterno, proprio per non caricare ulteriormente un gruppo che ha mostrato segni di fragilità emotiva. Nessun proclama, nessun clamore: il Palermo si isola e lavora, cercando di arrivare all’appuntamento decisivo con la giusta concentrazione.

La presenza di Galassi, come sottolinea Vannini, è la prova concreta che la proprietà segue da vicino le sorti del club. Ma il messaggio, per quanto chiaro, dovrà essere recepito dal gruppo non con le parole ma con i risultati. In altre parole: servono vittorie. Per chiudere il discorso playoff, per riaccendere l’ambiente e per dimostrare che l’investimento targato City è pronto a raccogliere i suoi frutti.