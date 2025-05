Palermo, la contestazione continua: nuovi striscioni contro Gardini e Dionisi

Non si placa il malumore della tifoseria rosanero. A poche ore dall’ultima giornata di campionato contro la Carrarese, allo stadio Renzo Barbera sono apparsi nuovi striscioni di contestazione rivolti al direttore generale Giovanni Gardini e all’allenatore Alessio Dionisi.

I messaggi, affissi di fronte alla Curva Nord “Toto Rambo”, non lasciano spazio a interpretazioni. Il primo striscione recita:

“Gardini e Dionisi… fuori dai coglioni”,

mentre un secondo, più ironico e altrettanto diretto, recita:

“Sei venuto bene… pari a me mi…”



Una doppia bordata che riflette la crescente frattura tra una parte della tifoseria organizzata e la dirigenza del club, proprio alla vigilia della fase cruciale della stagione: i playoff promozione.

Il clima attorno alla squadra è teso da settimane. Già in occasione della sfida contro il Frosinone, la Curva Nord aveva manifestato il proprio dissenso per l’andamento altalenante del campionato e per alcune scelte societarie. Il Palermo, infatti, si è garantito l’accesso ai playoff solo alla penultima giornata, al termine di un girone di ritorno ricco di alti e bassi.

