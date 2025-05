Dionisi presenta Palermo-Carrarese: «Dobbiamo essere uniti, anche nei momenti difficili»

Dal centro sportivo rosanero, Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Carrarese, ultima gara della regular season. Il tecnico ha affrontato con lucidità i temi della mentalità, del gruppo e del contesto ambientale che ha accompagnato il recente successo contro il Frosinone.

«Hai più volte parlato di mentalità: la squadra ha problemi sotto questo aspetto?», è stata una delle prime domande rivolte a Dionisi, che ha risposto con franchezza:

«Per certi aspetti siamo stati uniti, ma dobbiamo esserlo sempre. Contro il Frosinone il clima è stato surreale, eppure i ragazzi sono stati squadra dall’inizio alla fine. In campo abbiamo dimostrato di avere lo stesso obiettivo e, a mio avviso, la squadra è andata oltre quello che ha fatto il pubblico».

Il tecnico rosanero ha poi sottolineato l’importanza di costruire la giusta tenuta mentale nel tempo:

«In alcuni momenti non siamo stati lucidi, ma contro il Frosinone abbiamo dato una risposta importante. Dobbiamo uscire da quella partita più forti: per il risultato, per il playoff che ci aspetta e per il clima che si è creato. La mentalità non si improvvisa, la costruisci durante tutto l’anno e serve che tutti vadano nella stessa direzione».

Infine, uno sguardo al match di domani contro la Carrarese, che chiuderà la stagione regolare:

«Sappiamo che questa partita può portarci a migliorare, mantenere o peggiorare la classifica. Abbiamo dimostrato in passato anche di non essere sempre equilibrati nel corso della gara. Ma adesso abbiamo un’occasione per crescere ancora e arrivare al playoff nel modo giusto».