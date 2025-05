Dionisi presenta Palermo-Carrarese: «Voglio vedere chi ha voglia di vincere»

Dal centro sportivo rosanero, Alessio Dionisi ha risposto anche alle domande sulla condizione fisica di alcuni elementi della difesa e ha anticipato i criteri che guideranno le sue scelte in vista dell’ultima gara di regular season contro la Carrarese.

Interrogato sulle condizioni di Magnani e Ceccaroni, il tecnico ha scelto la via della prudenza:

«Non posso fare il medico e c’è una linea di comunicazione esterna alla quale mi attengo. Ceccaroni è più avanti nel recupero e domani dovrebbe esserci. Per Magnani spero nei playoff, la sua è una questione clinica, ma anche legata alle sensazioni. Vedremo nei prossimi giorni».

Quanto alla formazione che scenderà in campo domani, Dionisi ha lasciato intendere che ci saranno rotazioni, ma con uno spirito ben chiaro:

«Vogliamo fare risultato, ma al tempo stesso dobbiamo gestire le energie, perché sabato si torna subito in campo per il preliminare. Mi aspetto di vedere in campo giocatori che vogliono vincere, che dimostrino con l’atteggiamento e la volontà di voler essere protagonisti».

Infine, ha aperto alla possibilità di rivedere in campo volti meno impiegati contro il Frosinone:

«Potrebbe esserci spazio per chi ha giocato meno nell’ultima partita. Devo valutare chi può darmi garanzie, non solo tecniche, ma soprattutto mentali».