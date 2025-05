Dionisi presenta Palermo-Carrarese: «Mi è stato detto che quello di venerdì è stato un contesto atipico»

al centro sportivo rosanero, alla vigilia della sfida contro la Carrarese, Alessio Dionisi ha risposto anche alle domande sul clima attorno alla squadra e sulla continuità della prestazione vista contro il Frosinone. Il tecnico ha chiesto alla squadra maturità e determinazione in vista dell’ultima gara della stagione regolare.

«Non so che clima troveremo domani – ha esordito Dionisi – non dipende da noi. Io non sono qui da anni, ma mi è stato detto che quello di venerdì è stato un contesto atipico. I ragazzi sono stati bravi a restare uniti, anche attraverso i social hanno voluto mandare un messaggio: si vince e si perde insieme. Dopo accetto tutto, penso di averlo dimostrato. Se dovessimo ritrovare lo stesso clima, non sarebbe bello. Ma la squadra dovrà superarlo, anche se non sarà facile».

Alla domanda se si aspetti una reazione costante da parte del gruppo, Dionisi ha risposto con chiarezza:

«Contro il Cesena abbiamo fatto la partita, ma non è bastato. Contro il Frosinone abbiamo fatto partita e risultato. Adesso è il momento di fare entrambe le cose. È l’ultima di campionato, a questo punto dobbiamo dimostrare di averlo capito: non possiamo permetterci di abbassare il livello».

Infine, un messaggio chiaro sul significato della gara di domani:

«Le partite vanno determinate dentro al campo, e noi a volte non lo abbiamo fatto. Quella con la Carrarese è una partita importante, che può darci qualche soddisfazione in più e magari qualche vantaggio in vista dei playoff».