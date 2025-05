Serie B, ultimo turno ad alta tensione: diffidati a rischio squalifica in vista dei playoff

La Serie B si appresta a vivere l’ultima giornata della regular season, ma per otto squadre – sei qualificate ai playoff e due impegnate nei playout – la stagione è tutt’altro che finita. E proprio in vista della post-season, torna d’attualità un tema delicato: quello dei diffidati.

Il regolamento, in tal senso, è chiaro: chi è in diffida e riceve un’ammonizione all’ultima giornata salterà il primo turno dei playoff o dei playout. Le squalifiche, dunque, scatteranno immediatamente, rendendo i cartellini gialli del weekend particolarmente pesanti.

La situazione in casa Palermo

Per il Palermo, che si è già assicurato un posto nei playoff ma è ancora in corsa per migliorare il piazzamento, il tema è molto sensibile. I quattro diffidati rosanero sono:

Claudio Gomes

Kristoffer Lund

Konstantinos Nikolaou

Giangiacomo Magnani

Tra questi, Magnani è l’unico che con ogni probabilità non sarà della partita contro la Carrarese, per recuperare in vista della post-season. Gli altri, in particolare Gomes – perno insostituibile della mediana – saranno a rischio squalifica e andranno gestiti con estrema attenzione da Dionisi, anche perché il tecnico dovrà già fare a meno di Blin, fermato per squalifica.

Cosa succede nei playoff

A partire dalla fase successiva, le regole cambiano: le ammonizioni pendenti si azzerano. Questo significa che i diffidati che eviteranno il giallo all’ultima giornata ripartiranno da zero nel tabellino disciplinare.

Attenzione però: in post-season si entra in diffida con il primo cartellino giallo e alla seconda ammonizione scatterà la squalifica. Un sistema pensato per mantenere un equilibrio disciplinare, ma che impone alle squadre di fare i conti con la gestione delle energie e della pressione, in partite dove ogni dettaglio può risultare decisivo.