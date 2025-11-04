Tuttosport: “Il Palermo all’esame Juve Stabia”

Dopo la goleada al Pescara, il Palermo ha già voltato pagina. Come scrive Luigi Butera su Tuttosport, la cinquina rifilata agli abruzzesi è stata un balsamo dopo le due sconfitte consecutive con Catanzaro e Monza, ma i rosanero non intendono fermarsi. La corsa verso le prime posizioni prosegue, con Modena e Monza che viaggiano a ritmo altissimo e con Frosinone e Cesena a fare da ostacoli intermedi.

Il distacco resta colmabile, spiega Butera su Tuttosport, ma serve una mini serie positiva per tornare a mettere pressione alle dirette concorrenti. L’occasione per ricominciare arriva sabato a Castellammare di Stabia, in una partita che profuma di rivincita dopo l’eliminazione dai playoff dello scorso maggio. Quella sconfitta segnò la fine di un ciclo: «Era un Palermo diverso — sottolinea Tuttosport —, svuotato e con un allenatore in difficoltà. Oggi invece la squadra ha consapevolezza e mezzi per imporsi anche in trasferta».

La virata tattica di Inzaghi sembra ormai definitiva. Il tecnico, come sottolinea ancora Luigi Butera su Tuttosport, ha trovato equilibrio con il 3-5-2, in cui Palumbo agisce da guastatore a tutto campo e Bani è tornato a guidare una difesa che aveva sofferto nelle ultime uscite. Il rientro dell’ex Genoa ha ridato solidità e presenza aerea, elementi cruciali per la fase difensiva dei rosanero.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Contro il Pescara è esploso Pierozzi, autore di due gol e un assist; Pohjanpalo si è confermato decisivo anche senza segnare, con due assist e un palo; e soprattutto si è sbloccato Brunori. Come evidenzia Butera su Tuttosport, il primo gol stagionale del capitano, sebbene ininfluente ai fini del punteggio, ha un valore enorme dal punto di vista psicologico. Non aveva mai aspettato così a lungo per ritrovare la rete, e ora può tornare ad essere un’arma letale nel nuovo assetto offensivo di Inzaghi.

Capitolo infermeria: Claudio Gomes si è sottoposto ieri a nuovi esami strumentali che hanno evidenziato una lussazione alla spalla sinistra. Come riporta Luigi Butera su Tuttosport, il centrocampista ha già iniziato la riabilitazione e seguirà una terapia conservativa. Stop stimato: circa un mese.

Il Palermo riparte dunque con fiducia, un modulo rodato e il suo capitano ritrovato. E a Castellammare cerca conferme, continuità e un segnale forte al campionato.