Il Mattino: “Juve Stabia, si riaccendono le luci del “Menti”: contro il Palermo torna il pubblico”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2025

Come riporta Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, sabato 8 novembre alle 17.15 si riaccenderanno le luci del “Romeo Menti”. La Juve Stabia potrà finalmente tornare a giocare davanti al proprio pubblico nella sfida contro il Palermo di Filippo Inzaghi, dopo settimane complicate.

Il Gos ha espresso parere positivo e, come spiega D’Onofrio su Il Mattino, oggi la società gialloblù aprirà ufficialmente la prevendita dei biglietti. Restano però esclusi i tifosi siciliani: la decisione del prefetto Michele Di Bari, già annunciata nel weekend, mira a garantire la massima sicurezza per una gara ad alta attenzione, non solo sul piano sportivo ma anche per le recenti vicende amministrative che avevano coinvolto la gestione logistica dello stadio.

In tempi record — sottolinea ancora Il Mattino — la società, insieme agli amministratori nominati dal tribunale di Napoli, è riuscita a risolvere una situazione complessa, simile solo a precedenti vissuti da Foggia e Crotone. Il club di Abate potrà così tornare nella propria casa per affrontare un momento cruciale della stagione.

Sul campo, la Juve Stabia deve riscattare il pesante 0-3 di Modena, un ko che, come ricorda Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, ha riportato la squadra con i piedi per terra dopo un avvio brillante. Il tecnico Abate ha chiesto ai suoi maggiore concentrazione e cattiveria agonistica.

Il difensore Marco Bellich, intervistato dal quotidiano, ha commentato: «È un risultato che fa male. Dobbiamo analizzare la partita e andare oltre, come ci ha chiesto il mister. Non sempre si vince col bel gioco, bisogna saper adattarsi». Uscito per un’ammonizione al “Braglia”, Bellich ha rimarcato l’importanza della mentalità: «Il passivo è troppo severo, peccato per gli episodi sfavorevoli. Avremmo potuto fare qualcosa in più».

Ora, come conclude D’Onofrio su Il Mattino, il ritorno al “Menti” rappresenta una grande occasione per la squadra e per la città. «Giocare davanti ai nostri tifosi sarà uno stimolo enorme — ha aggiunto Bellich —. Sappiamo che affronteremo una delle corazzate del campionato, ma nel nostro stadio dovremo essere bravi a non concedere nulla».

Ultimissime

Tuttosport: “Il Palermo all’esame Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2025

Il Mattino: “Juve Stabia, si riaccendono le luci del “Menti”: contro il Palermo torna il pubblico”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2025

Gazzetta dello Sport: “Samp e Spezia, la Liguria che è in crisi”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2025

Gazzetta dello Sport: “Palermo, lussazione alla spalla per Gomes: stop di un mese ma niente operazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2025

De Biasi: «Questo Modena mi somiglia. Spero di vederlo in A con il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2025