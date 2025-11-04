Il Mattino: “Juve Stabia, si riaccendono le luci del “Menti”: contro il Palermo torna il pubblico”

Come riporta Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, sabato 8 novembre alle 17.15 si riaccenderanno le luci del “Romeo Menti”. La Juve Stabia potrà finalmente tornare a giocare davanti al proprio pubblico nella sfida contro il Palermo di Filippo Inzaghi, dopo settimane complicate.

Il Gos ha espresso parere positivo e, come spiega D’Onofrio su Il Mattino, oggi la società gialloblù aprirà ufficialmente la prevendita dei biglietti. Restano però esclusi i tifosi siciliani: la decisione del prefetto Michele Di Bari, già annunciata nel weekend, mira a garantire la massima sicurezza per una gara ad alta attenzione, non solo sul piano sportivo ma anche per le recenti vicende amministrative che avevano coinvolto la gestione logistica dello stadio.

In tempi record — sottolinea ancora Il Mattino — la società, insieme agli amministratori nominati dal tribunale di Napoli, è riuscita a risolvere una situazione complessa, simile solo a precedenti vissuti da Foggia e Crotone. Il club di Abate potrà così tornare nella propria casa per affrontare un momento cruciale della stagione.

Sul campo, la Juve Stabia deve riscattare il pesante 0-3 di Modena, un ko che, come ricorda Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, ha riportato la squadra con i piedi per terra dopo un avvio brillante. Il tecnico Abate ha chiesto ai suoi maggiore concentrazione e cattiveria agonistica.

Il difensore Marco Bellich, intervistato dal quotidiano, ha commentato: «È un risultato che fa male. Dobbiamo analizzare la partita e andare oltre, come ci ha chiesto il mister. Non sempre si vince col bel gioco, bisogna saper adattarsi». Uscito per un’ammonizione al “Braglia”, Bellich ha rimarcato l’importanza della mentalità: «Il passivo è troppo severo, peccato per gli episodi sfavorevoli. Avremmo potuto fare qualcosa in più».

Ora, come conclude D’Onofrio su Il Mattino, il ritorno al “Menti” rappresenta una grande occasione per la squadra e per la città. «Giocare davanti ai nostri tifosi sarà uno stimolo enorme — ha aggiunto Bellich —. Sappiamo che affronteremo una delle corazzate del campionato, ma nel nostro stadio dovremo essere bravi a non concedere nulla».