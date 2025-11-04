Gazzetta dello Sport: “Samp e Spezia, la Liguria che è in crisi”

GENOVA – «Ci vorrebbe un Tiritiello nel motore». Così Filippo Grimaldi, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, apre la sua analisi sulla crisi del calcio ligure in Serie B. Mentre l’Entella si gode il difensore-goleador, Sampdoria e Spezia sprofondano insieme sul fondo della classifica, accomunate da sei sconfitte a testa e da un presente pieno di incognite. Solo il Mantova ha fatto peggio, ma proprio la squadra lombarda ha inflitto ai blucerchiati l’ultima dolorosa sconfitta al “Ferraris”.

Come riporta Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, il ko con l’ex Possanzini ha minato le prime certezze che Gregucci e Foti stavano costruendo dopo i pareggi incoraggianti con Frosinone ed Empoli. «Vecchi fantasmi sono ricomparsi all’orizzonte – scrive il giornalista – in un clima che si è fatto di nuovo caldo, anche se la piazza sembra ancora pronta a sostenere la squadra». La Sampdoria paga una lunga lista di infortuni che ha costretto i tecnici a scelte d’emergenza, accorciando una rosa mai realmente profonda fin dall’inizio del campionato.

Dal campo arrivano però piccoli segnali positivi: Pafundi e Coucke sono tornati in gruppo, e anche Depaoli potrebbe rientrare tra i convocati per la trasferta di Venezia. Buone notizie pure per Abildgaard, che ha scelto la via del recupero conservativo per la frattura alla spalla, accorciando i tempi di rientro. Intanto, lo staff tecnico si arricchisce del ritorno di Lombardo, ex idolo dei tifosi blucerchiati.

Sul fronte Spezia, Grimaldi nella Gazzetta dello Sport racconta di un’altra sconfitta amara, quella maturata a Monza, segnata da un nuovo errore del portiere Sarr, già protagonista in negativo nel pareggio col Padova. La panchina di Luca D’Angelo traballa: il presidente Stillitano ha già contattato Roberto Donadoni, legato a lui da un vecchio rapporto di stima, risalente ai tempi dei Metrostars.

Secondo quanto riferisce Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, D’Angelo resterà in sella almeno fino a venerdì, ma la sfida contro il Bari potrebbe essere decisiva. Da New York, la proprietà potrebbe accelerare: a Donadoni sarebbe stato proposto un contratto triennale e un progetto di rilancio ambizioso.

Due città, due tifoserie, un destino simile: Samp e Spezia cercano ossigeno, ma la crisi sembra ancora lunga.