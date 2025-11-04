Gazzetta dello Sport: “Palermo, lussazione alla spalla per Gomes: stop di un mese ma niente operazione”
Brutte notizie per il Palermo dopo la vittoria contro il Pescara. Come riferisce Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, Claudio Gomes — uscito nel primo tempo del match del “Barbera” — ha riportato una lussazione alla spalla sinistra.
Gli esami strumentali eseguiti dallo staff medico rosanero hanno confermato l’entità dell’infortunio. Secondo quanto scrive Vitale su La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese non dovrà essere operato ma dovrà restare fermo per circa un mese, seguendo un programma di riabilitazione conservativa.
L’infortunio, occorso dopo uno scontro di gioco, priva Filippo Inzaghi di una pedina fondamentale nel cuore del centrocampo. Come sottolinea Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, lo stop di Gomes costringerà il tecnico a valutare nuove soluzioni tattiche nelle prossime gare, a partire dalla trasferta di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia.
La speranza, conclude Vitale su La Gazzetta dello Sport, è che la sosta per le nazionali possa agevolare il recupero del giocatore, permettendogli di rientrare già a fine novembre.