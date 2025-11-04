Spezia, esonero per D’Angelo: arriva Roberto Donadoni, debutto contro il Bari

La decisione è arrivata nella notte. Come riporta Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, lo Spezia ha scelto di esonerare Luca D’Angelo dopo l’ennesima sconfitta, subita nell’ultimo turno di Serie B contro il Monza. Al suo posto è stato scelto Roberto Donadoni, che torna così ad allenare in Italia dopo più di sei anni di assenza.

L’ultima esperienza del tecnico bergamasco risale infatti alla stagione 2017-2018, quando sedeva sulla panchina del Bologna in Serie A. Adesso la nuova sfida con i liguri, ultimi in classifica insieme alla Sampdoria, con soli 7 punti raccolti in 11 giornate.

Secondo quanto riferito da Di Marzio, la proprietà spezzina ha deciso di puntare sull’esperienza e sul carisma di Donadoni per tentare una svolta immediata, in un momento particolarmente delicato. L’esordio ufficiale del nuovo allenatore è fissato per venerdì 7, nella sfida casalinga contro il Bari.