Giornale di Sicilia: “Palermo, le ultime dall’infermeria”

Arrivano buone notizie per il Palermo in vista della sfida contro il Frosinone. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’infortunio accusato da Joronen durante la gara contro l’Avellino non è grave, restituendo serenità all’ambiente rosanero dopo i timori iniziali.

Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il portiere finlandese aveva fatto preoccupare tifosi e staff al momento della richiesta di cambio al 57’, ma gli accertamenti effettuati nelle ore successive hanno escluso problemi seri. Joronen si è fermato in tempo dopo aver avvertito un fastidio alla gamba destra e, pur in attesa di ulteriori verifiche, non è a rischio per il finale di stagione. Anzi, il suo rientro contro il Frosinone appare possibile, con Gomis comunque pronto a garantire affidabilità.





Se per Joronen il quadro è rassicurante, come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, non si può dire lo stesso per Johnsen. L’attaccante norvegese è rimasto fuori dai convocati contro l’Avellino a causa di un’elongazione e i tempi di recupero restano incerti. La sua presenza allo “Stirpe” è in forte dubbio, costringendo Inzaghi a fare affidamento ancora una volta su Pohjanpalo e sul contributo dei trequartisti.

Tra questi, attenzione anche alle condizioni di Palumbo. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il centrocampista è uscito anzitempo contro l’Avellino per crampi, legati anche a un fastidio al ginocchio che si trascina dalla scorsa stagione. Lo stesso tecnico rosanero ha spiegato: «Palumbo aveva i crampi, è stato fermo una settimana per il solito problema al ginocchio, avevo il dubbio se farlo partire titolare ma ha fatto una grande partita». Il numero 5 seguirà ora un lavoro differenziato per arrivare al meglio alla prossima sfida.

Non solo: il reparto offensivo dovrà gestire anche il sovraccarico fisico di Corona, rimasto indisponibile nell’ultima gara, mentre in difesa si monitorano le condizioni di Bani e Ceccaroni. Come riporta ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, entrambi sono apparsi affaticati contro l’Avellino: il primo ha chiesto il cambio dopo il gol del 2-0, il secondo ha necessitato dell’intervento dello staff medico durante la partita. Situazioni comunque non preoccupanti, destinate a rientrare in tempi brevi.

In vista del Frosinone, dunque, il Palermo si avvicina con un quadro quasi completo. Eccezion fatta per Johnsen, Inzaghi dovrebbe avere a disposizione gran parte della rosa, compreso Rui Modesto, pronto al rientro dopo la squalifica.

Come conclude Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, è iniziato il conto alla rovescia per una sfida cruciale nella corsa alla Serie A. E il Palermo vuole arrivarci con tutte le sue armi.

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