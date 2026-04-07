Il Messaggero: “Frosinone, sorpasso riuscito: adesso il Palermo per difendere il secondo posto”

Il Frosinone non si ferma e si prende il secondo posto. Come racconta Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, la vittoria contro il Padova per 2-0, firmata Raimondo e Gelli, unita al pareggio del Monza a Catanzaro, consente ai giallazzurri di tornare in piena zona promozione diretta.

Secondo quanto riportato da Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, la 33ª giornata sorride alla squadra di Alvini, capace di sfruttare al meglio il turno favorevole e di mettere due punti tra sé e i brianzoli. Un margine minimo, ma significativo, che cambia anche la prospettiva: adesso il Frosinone è inseguito e non più inseguitore.





Come sottolinea Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, la sfida di venerdì contro il Palermo allo “Stirpe” assume quindi un valore ancora più pesante. Uno scontro diretto che può indirizzare definitivamente la corsa alla Serie A.

Tornando alla gara di Pasqua, il successo contro il Padova è stato costruito con concretezza. Il primo gol, firmato Raimondo, è emblematico dello spirito della squadra: pressione alta, determinazione e voglia di non mollare mai. L’attaccante ha raggiunto quota dieci reti stagionali, stabilendo il proprio record tra i professionisti.

La seconda rete, siglata da Gelli, ha invece un valore simbolico ancora più forte. Come evidenzia Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, per il centrocampista si tratta del primo gol in giallazzurro dopo 79 presenze, il primo anche in Serie B. Un premio alla costanza e al lavoro, in una stagione che lo sta rilanciando dopo le difficoltà del passato.

Il dato più significativo riguarda però la distribuzione delle marcature. Il Frosinone ha mandato in gol ben 18 giocatori diversi, confermandosi una vera cooperativa offensiva. «Sono contento che la squadra riesca a segnare con tanti giocatori – ha spiegato Gelli – io cerco soprattutto di dare una mano, senza cercare più di tanto il gol, ma quando arriva sono contento».

Oltre ai marcatori, come evidenzia Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, vanno sottolineate anche le prestazioni individuali: decisive le parate di Palmisani, mentre Kvernadze, Bracaglia e Cichella hanno offerto prove solide e continue.

Al termine della gara, Alvini ha voluto esaltare il collettivo: «È stata una vittoria meritata per la prestazione. Non voglio parlare dei singoli, ma della squadra. In questa vittoria ci sono comunque aspetti che possiamo migliorare, evitando di concedere alcune situazioni. Continuiamo però a confermare il nostro standard».

Il Frosinone vola, ma il difficile viene adesso. Con cinque giornate ancora da giocare, il vantaggio è minimo e ogni partita può fare la differenza. A partire dal big match contro il Palermo, che rappresenta un crocevia fondamentale nella corsa alla promozione diretta.