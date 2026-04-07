Gazzetta dello Sport: “Frosinone-Palermo, Pasqua in fotocopia: è sfida promozione allo Stirpe”

Pasqua identica per Frosinone e Palermo, ma con un obiettivo comune sempre più concreto: la Serie A. Come raccontano Salines-Vitale sulla Gazzetta dello Sport, entrambe le squadre hanno vinto 2-0 nell’ultimo turno, preparandosi così allo scontro diretto di venerdì che può valere una fetta decisiva di stagione.

Secondo quanto riportato da Salines-Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il Frosinone arriva alla sfida forte del secondo posto in solitaria, conquistato grazie alla terza vittoria consecutiva. Il successo contro il Padova è maturato già nel primo tempo: decisivo Raimondo, autore del suo decimo gol stagionale (record personale), e Gelli, alla prima rete in giallazzurro.





Come sottolineano ancora Salines-Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il momento dei giallazzurri è estremamente positivo, con Alvini che guarda già alla sfida contro il Palermo: «È una tappa di un percorso straordinario, sarebbe importante che la città si mobiliti». Sul fronte Padova, invece, quinto ko consecutivo e zona playout sempre più concreta, con Breda che ha ammesso: «I nostri errori hanno favorito il Frosinone».

Situazione altrettanto positiva, ma con qualche difficoltà in più sul piano del gioco, per il Palermo. Come evidenziano Salines-Vitale sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero hanno superato l’Avellino senza brillare, affidandosi però alla qualità dei singoli: decisivi Palumbo e Ranocchia, autori di due reti di alto livello tecnico.

Nel racconto di Salines-Vitale sulla Gazzetta dello Sport, emerge anche l’episodio chiave della gara: l’espulsione di Izzo, arrivata per due interventi evitabili, con il secondo fallo particolarmente duro su Pierozzi. Un episodio che ha facilitato la gestione del match da parte della squadra di Inzaghi.

Resta però un punto interrogativo legato alle condizioni di Joronen. Come sottolineano Salines-Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il portiere ha accusato un problema muscolare che ha generato apprensione, anche se le prime indicazioni fanno pensare a un infortunio non grave.

Frosinone e Palermo arrivano così allo scontro diretto con entusiasmo e consapevolezza. Due squadre in forma, due percorsi solidi e un solo obiettivo: la promozione diretta. Venerdì sera allo “Stirpe” sarà molto più di una partita.