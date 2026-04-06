Sospiro di sollievo in casa Palermo per le condizioni del portiere finlandese Jesse Joronen che ieri, nel match contro l’Avellino, poco prima del sessantesimo è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’ex Brescia e Venezia, che ieri ha lasciato il campo facendo spazio ad Alfred Gomis, che ha messo a referto la sua prima presenza ufficiale in stagione, oggi non si è allenato con i compagni scesi in campo nel match contro i campani, che hanno svolto una seduta di scarico. Per valutare le sue condizioni non saranno necessari esami strumentali.





Le sue condizioni saranno comunque monitorate dallo staff medico e tecnico nelle prossime giornate, in vista dell’importante match di venerdì contro il Frosinone

Sospiro di sollievo in casa Palermo per le condizioni del portiere finlandese Jesse Joronen che ieri, nel match contro l’Avellino, poco prima del sessantesimo è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’ex Brescia e Venezia, che ieri ha lasciato il campo facendo spazio ad Alfred Gomis, che ha messo a referto la sua prima presenza ufficiale in stagione, oggi non si è allenato con i compagni scesi in campo nel match contro i campani, che hanno svolto una seduta di scarico. Per valutare le sue condizioni non saranno necessari esami strumentali.

Le sue condizioni saranno comunque monitorate dallo staff medico e tecnico nelle prossime giornate, in vista dell’importante match di venerdì contro il Frosinone, ma dovrebbe essere regolarmente in campo.