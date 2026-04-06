Palermo, le condizioni di Joronen non preoccupano: nessun esame previsto

Manfredi Esposito Aprile 6, 2026

L’estremo difensore uscito anzitempo durante il match contro l’Avellino dovrebbe essere regolarmente al suo posto venerdì contro il Frosinone

Palermo Avellino 2-0 (69)

Sospiro di sollievo in casa Palermo per le condizioni del portiere finlandese Jesse Joronen che ieri, nel match contro l’Avellino, poco prima del sessantesimo è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’ex Brescia e Venezia, che ieri ha lasciato il campo facendo spazio ad Alfred Gomis, che ha messo a referto la sua prima presenza ufficiale in stagione, oggi non si è allenato con i compagni scesi in campo nel match contro i campani, che hanno svolto una seduta di scarico. Per valutare le sue condizioni non saranno necessari esami strumentali.


Le sue condizioni saranno comunque monitorate dallo staff medico e tecnico nelle prossime giornate, in vista dell’importante match di venerdì contro il Frosinone

Sospiro di sollievo in casa Palermo per le condizioni del portiere finlandese Jesse Joronen che ieri, nel match contro l’Avellino, poco prima del sessantesimo è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’ex Brescia e Venezia, che ieri ha lasciato il campo facendo spazio ad Alfred Gomis, che ha messo a referto la sua prima presenza ufficiale in stagione, oggi non si è allenato con i compagni scesi in campo nel match contro i campani, che hanno svolto una seduta di scarico. Per valutare le sue condizioni non saranno necessari esami strumentali.

Le sue condizioni saranno comunque monitorate dallo staff medico e tecnico nelle prossime giornate, in vista dell’importante match di venerdì contro il Frosinone, ma dovrebbe essere regolarmente in campo.

Tags:

Altre notizie

Palermo Avellino 2-0 (53)

Palermo-Avellino 2-0, Izzo si scusa: «Mi assumo la responsabilità della sconfitta»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
palermo avellino gol palumbo (4)

Palermo efficace: Avellino ko, ora il Frosinone vale la stagione

Angelo Giambona Aprile 6, 2026
Palermo Avellino 2-0 (101)

Palermo-Avellino 2-0, rivivi il match in immagini: la fotogallery del Barbera

Alessandra Lo Monaco Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 225741

Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, voglio continuare a segnare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 225457

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Continuità incredibile. Onorati per Mattarella»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 224725

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Numeri incredibili. In un campionato normale saremmo primi o secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (2)

Palermo-Avellino 2-0: gli highlights del successo rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 223244

Palermo-Avellino 2-0, Le Borgne: «Cuore e grinta anche in dieci. Ora testa al Catanzaro»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
3bfdcc1d-b48a-47b5-99b6-f61f325b0669

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Questa squadra è forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
d943cab5-29ef-46cd-9c27-5d0133618760

Palermo-Avellino 2-0, Sala: «Rammarico per il risultato. Palermo? Piazza da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
f8af9233-f961-49f4-b949-57ad2ce5134d

Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Inzaghi mi ha dato fiducia, sono cresciuto tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
3fa9241b-b228-4b87-8627-f43f60a140d7

Palermo-Avellino 2-0, Ballardini: «Mi è piaciuto l’atteggiamento. Espulsione determinante»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Avellino 2-0 (69)

Palermo, le condizioni di Joronen non preoccupano: nessun esame previsto

Manfredi Esposito Aprile 6, 2026
Palermo Avellino 2-0 (53)

Palermo-Avellino 2-0, Izzo si scusa: «Mi assumo la responsabilità della sconfitta»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
palermo avellino gol palumbo (4)

Palermo efficace: Avellino ko, ora il Frosinone vale la stagione

Angelo Giambona Aprile 6, 2026
Palermo Avellino 2-0 (101)

Palermo-Avellino 2-0, rivivi il match in immagini: la fotogallery del Barbera

Alessandra Lo Monaco Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 225741

Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, voglio continuare a segnare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026