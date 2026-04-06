Serie B, i parziali del primo tempo: vincono Venezia e Catanzaro, Reggiana sotto col Pescara

Si chiudono i primi tempi sui campi di Serie B con risultati che raccontano gare combattute, spesso decise da episodi e da situazioni particolari come espulsioni e autoreti.

A Catanzaro, i padroni di casa conducono per 1-0 sul Monza grazie alla rete realizzata al 6’ da Pontisso. Un avvio deciso dei calabresi, subito premiati dal gol del vantaggio. La partita cambia però volto al 36’, quando Alesi lascia i suoi in inferiorità numerica: un episodio che potrebbe pesare nella ripresa, con il Monza chiamato a sfruttare l’uomo in più.





Situazione più netta a Bari, dove i biancorossi sono avanti 2-0 sul Modena. A sbloccare il match è Moncini al 22’ su calcio di rigore, mentre al 31’ arriva il raddoppio grazie all’autogol di Adorni. Un primo tempo dominato dai pugliesi, capaci di capitalizzare al meglio le occasioni create.

Equilibrio totale invece tra Mantova ed Entella, ferme sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti. Poche occasioni e grande attenzione difensiva da entrambe le parti, con la gara che resta completamente aperta in vista della ripresa.

Colpo esterno momentaneo del Pescara sul campo della Reggiana: decide fin qui la rete di Olzer al 21’. Gli ospiti si dimostrano cinici, sfruttando una delle occasioni create e gestendo poi il vantaggio con ordine.

Infine, è spettacolo tra Venezia e Juve Stabia, con ben tre gol nel primo tempo e il punteggio sul 2-1 per i lagunari. A sbloccare è un’autorete di Giorgini al 39’, ma la Juve Stabia risponde subito con Carissoni al 45’. In pieno recupero, però, Adorante riporta avanti il Venezia, chiudendo una frazione ricca di emozioni.

I parziali