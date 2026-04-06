Palermo-Avellino, botta e risposta social tra Izzo e i tifosi rosanero: “Siete mediocri, non lo vincete il campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
Palermo Avellino 2-0 (50)

Serata amara per l’Avellino, sconfitto allo stadio Renzo Barbera contro il Palermo. A segnare la gara non è stato solo il risultato, ma anche l’episodio che ha visto protagonista Armando Izzo, espulso dopo un duro intervento su Edoardo Pierozzi.

Un fallo giudicato grave dall’arbitro, che ha lasciato l’Avellino in inferiorità numerica in un momento cruciale del match, compromettendo ulteriormente le possibilità di rimonta della squadra.


Nel post-partita, Izzo ha scelto di affidare ai social il proprio messaggio di scuse. Sul suo profilo Instagram, il difensore ha ammesso le proprie responsabilità:
“Chiedo scusa per l’espulsione e per aver lasciato i miei compagni in 10 per un tempo. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta… Prepariamoci al meglio per vincere sabato.”

Il messaggio ha generato numerose reazioni. Tanti i tifosi dell’Avellino hanno espresso sostegno al giocatore, apprezzandone l’onestà e lo spirito di responsabilità. Non sono mancati, però, anche i commenti dei sostenitori del Palermo, alcuni dei quali critici nei confronti dell’intervento che ha portato all’espulsione.

Ed è proprio tra questi commenti che si è acceso il caso. Izzo, infatti, non si è limitato alle scuse, ma ha risposto direttamente ad alcuni tifosi rosanero con toni decisamente accesi. In una replica ha scritto: “neanche lo vinci il campionato mediocri”, mentre a un altro sostenitore che lo aveva provocato con un ironico “Grande Armà, grazie” accompagnato da cuori rosanero, ha risposto: “Vedi di vincere i playoff che l’anno prossimo perdi andata e ritorno”.

Parole che hanno rapidamente fatto il giro dei social, alimentando il dibattito. Di seguito alcuni dei commenti.

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