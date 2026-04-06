Serie B, finali delle 15: il Monza acciuffa il pari nel recupero, vincono Bari e Pescara. La classifica aggiornata

Si chiudono le gare delle ore 15 in Serie B con risultati importanti sia in chiave alta classifica che per la lotta salvezza. A prendersi la scena è il Monza, che evita la sconfitta nel finale e sale a quota 66 punti.

A Catanzaro termina 1-1 una sfida tesissima e ricca di episodi. I padroni di casa passano subito in vantaggio al 6’ del primo tempo con Pontisso, ma il match si complica al 36’ con l’espulsione di Alesi. Nella ripresa il Monza resta addirittura in nove uomini per i rossi a Cutrone (4’ s.t.) e Keita Baldé (31’ s.t.), ma trova comunque il pareggio al 50’ con Pessin su calcio di rigore, conquistando un punto prezioso.





Vittoria convincente del Bari, che supera 3-1 il Modena. I pugliesi indirizzano la gara già nel primo tempo con il rigore di Moncini e l’autogol di Adorni. Nella ripresa arriva anche il tris firmato Cuni al 35’, mentre nel finale Ambrosino rende meno pesante il passivo per gli emiliani.

Successo di misura ma pesantissimo per il Mantova, che batte 1-0 l’Entella grazie al gol di Marras al 39’ della ripresa. Una partita bloccata per lunghi tratti, risolta nel finale da un episodio che regala tre punti fondamentali.

Colpo esterno del Pescara sul campo della Reggiana: finisce 3-1 per gli ospiti. A sbloccare è Olzer nel primo tempo, poi Insigne raddoppia in avvio di ripresa. La Reggiana prova a rientrare con Lambourde, ma nel finale Meazzi chiude definitivamente i conti. Da segnalare anche l’espulsione di Trippaldelli al 51’.

Spettacolo anche a Venezia, dove i lagunari battono 3-1 la Juve Stabia. Dopo l’autogol di Giorgini e il momentaneo pari di Carissoni, è Adorante il protagonista assoluto: segna nel recupero del primo tempo e si ripete al 29’ della ripresa, dopo aver anche fallito un rigore al 7’.

Un turno che conferma quanto la Serie B sia imprevedibile: tra rimonte, espulsioni e gol nel finale, ogni partita continua a regalare emozioni fino all’ultimo secondo.

Risultati finali e classifica aggiornata

Catanzaro – Monza 1-1

Bari – Modena 3 – 1

Mantova – Entella 1 – 0

Reggiana – Pescara 1 – 3

Venezia – Juve Stabia 3 – 1

La classifica aggiornata

Venezia – 71

Frosinone – 68

Monza – 66

Palermo – 64

Catanzaro – 53

Modena – 50

Juve Stabia – 45

Cesena – 44

Carrarese – 39

Südtirol – 39

Avellino – 39

Mantova – 37

Empoli – 36

Sampdoria – 34

Padova – 34

Entella – 34

Bari – 34

Pescara – 32

Spezia – 30

Reggiana – 30