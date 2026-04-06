Serie C, 35ª giornata: il Benevento vola in B, Catania sconfitto dal Picerno. La classifica aggiornata del Girone C

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
bene

Si sono concluse le gare delle 14.30 valide per la 35ª giornata di Serie C, con protagonisti i gironi A e C tra verdetti pesanti e risultati significativi.

Nel Girone A, termina 1-1 la sfida di Gorgonzola tra Giana Erminio e Dolomiti Bellunesi: Pinto porta avanti i padroni di casa, ma Marconi ristabilisce l’equilibrio. Stesso risultato anche tra Pro Patria e Triestina, con gli ospiti in vantaggio grazie a Silvestri e raggiunti nel finale dal rigore di Mastroianni. Un punto che serve a poco ai lombardi, ormai a un passo dalla retrocessione in Serie D: i 19 punti di distacco dalla zona salvezza, a tre giornate dal termine, rendono la situazione quasi compromessa, in attesa del risultato della Pergolettese.


Nel Girone C arrivano invece i primi verdetti importanti. Il Benevento espugna Salerno battendo la Salernitana 1-0 grazie al rigore trasformato da Salvemini e festeggia il ritorno in Serie B. Decisivo anche il contemporaneo ko del Catania, sconfitto in casa 2-1 dal Picerno: un risultato che permette ai giallorossi di salire a +12 sulla seconda, distanza incolmabile a tre giornate dalla fine.

Grande festa dunque per la squadra sannita, protagonista di una stagione dominata: numeri importanti con 25 vittorie, 80 punti e il miglior attacco del girone, che certificano un percorso quasi perfetto e il meritato ritorno in cadetteria dopo tre anni.

Nelle altre gare del girone, pareggio 1-1 tra Audace Cerignola e Latina, mentre il Casarano supera 2-1 il Potenza. Successo pesante anche per il Picerno, che oltre a fermare il Catania compie un importante balzo in chiave salvezza, portandosi a +13 sulla zona pericolosa.

Una giornata che regala quindi emozioni e verdetti: se da una parte il Benevento festeggia il salto di categoria, dall’altra per alcune squadre il tempo stringe e la lotta per non retrocedere si fa sempre più serrata.

  • Benevento – 80
  • Catania – 68
  • Cosenza – 63
  • Casertana – 62
  • Salernitana – 60
  • Crotone – 55
  • Monopoli – 52
  • Audace Cerignola – 52
  • Casarano – 50
  • Potenza – 44
  • Altamura – 43
  • Atalanta U23 – 39
  • Sorrento – 37
  • Latina – 36
  • Cavese – 36
  • Picerno – 36
  • Giugliano – 34
  • Foggia – 26
  • Trapani – 23
  • Siracusa – 23

Altre notizie

Screenshot 2026-04-04 224849

Serie C girone C: la Casertana espugna il “Lamberti”, Cavese battuta 1-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
658941059_18430643326138148_6337855561109796670_n

Serie C girone B: l’Ascoli batte 2-1 in rimonta la Vis Pesaro. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
pallone-seriec-facebook-ilovepalermocalcio.com

Serie C girone B: Vis Pesaro avanti 1-0 sull’Ascoli dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
660510372_1784541012852058_2048649093785555949_n

Trapani e Siracusa, un punto che non basta: salvezza sempre più lontana

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
Screenshot 2026-04-03 152256

Bentivegna: «Palermo indimenticabile, Baldini è stato fondamentale per me»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 3, 2026
Screenshot 2026-04-01 074751

Giornale di Sicilia: “Trapani sprofonda. Chiesto il fallimento del Siracusa”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 1, 2026
Valerio-Antonini-facebook-ilovepalermocalcio.com

Trapani, nuova mazzata dal TFN: altri 5 punti di penalizzazione e salvezza sempre più in salita

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
antonini trapani

Trapani, esclusione evitata: Antonini festeggia, ma pesa l’ombra di una nuova penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
gallo-foggia-foto-creditfoggia-770x482

Vicenza, Gallo: «Due promozioni di fila non sono normali»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
file5 (75)

Serie C Girone B: Torres travolgente, Livorno ko. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
file4 (97)

Serie C Girone C: Latina sconfitto in casa dal Catania. Goleada Potenza sulla Salernitana. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
file3 - 2026-03-28T164954.162

Serie C Girone A: pari tra Lumezzane e AlbinoLeffe. L’Ospitaletto batte la Giana. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

bene

Serie C, 35ª giornata: il Benevento vola in B, Catania sconfitto dal Picerno. La classifica aggiornata del Girone C

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
monza

Serie B, finali delle 15: il Monza acciuffa il pari nel recupero, vincono Bari e Pescara. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
Palermo Avellino 2-0 (50)

Palermo-Avellino, botta e risposta social tra Izzo e i tifosi rosanero: “Siete mediocri, non lo vincete il campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
Screenshot_2026-04-06-15-32-45-535_com.facebook.katana-edit

Serie B, i parziali del primo tempo: vincono Venezia e Catanzaro, Reggiana sotto col Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
Palermo Avellino 2-0 (69)

Palermo, le condizioni di Joronen non preoccupano: nessun esame previsto

Manfredi Esposito Aprile 6, 2026