Serie C, 35ª giornata: il Benevento vola in B, Catania sconfitto dal Picerno. La classifica aggiornata del Girone C

Si sono concluse le gare delle 14.30 valide per la 35ª giornata di Serie C, con protagonisti i gironi A e C tra verdetti pesanti e risultati significativi.

Nel Girone A, termina 1-1 la sfida di Gorgonzola tra Giana Erminio e Dolomiti Bellunesi: Pinto porta avanti i padroni di casa, ma Marconi ristabilisce l’equilibrio. Stesso risultato anche tra Pro Patria e Triestina, con gli ospiti in vantaggio grazie a Silvestri e raggiunti nel finale dal rigore di Mastroianni. Un punto che serve a poco ai lombardi, ormai a un passo dalla retrocessione in Serie D: i 19 punti di distacco dalla zona salvezza, a tre giornate dal termine, rendono la situazione quasi compromessa, in attesa del risultato della Pergolettese.





Nel Girone C arrivano invece i primi verdetti importanti. Il Benevento espugna Salerno battendo la Salernitana 1-0 grazie al rigore trasformato da Salvemini e festeggia il ritorno in Serie B. Decisivo anche il contemporaneo ko del Catania, sconfitto in casa 2-1 dal Picerno: un risultato che permette ai giallorossi di salire a +12 sulla seconda, distanza incolmabile a tre giornate dalla fine.

Grande festa dunque per la squadra sannita, protagonista di una stagione dominata: numeri importanti con 25 vittorie, 80 punti e il miglior attacco del girone, che certificano un percorso quasi perfetto e il meritato ritorno in cadetteria dopo tre anni.

Nelle altre gare del girone, pareggio 1-1 tra Audace Cerignola e Latina, mentre il Casarano supera 2-1 il Potenza. Successo pesante anche per il Picerno, che oltre a fermare il Catania compie un importante balzo in chiave salvezza, portandosi a +13 sulla zona pericolosa.

Una giornata che regala quindi emozioni e verdetti: se da una parte il Benevento festeggia il salto di categoria, dall’altra per alcune squadre il tempo stringe e la lotta per non retrocedere si fa sempre più serrata.