Serie B, Pierini regala tre punti d’oro alla Sampdoria: Empoli battuto 1-0. La classifica aggiornata

La Sampdoria conquista una vittoria fondamentale nello scontro diretto per la salvezza, superando l’Empoli per 1-0 al termine di una gara combattuta e ricca di tensione. A decidere l’incontro è stato Pierini, autore del gol partita al 58° minuto, che ha permesso ai blucerchiati di portare a casa tre punti pesantissimi.

Il match si è giocato su ritmi intensi, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza della posta in palio. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni nitide, la svolta è arrivata nella ripresa: Pierini ha sfruttato al meglio un’occasione in area, battendo il portiere avversario e facendo esplodere la gioia dei tifosi doriani.





Con questo successo, la Sampdoria compie un importante balzo in classifica, scavalcando proprio l’Empoli e portandosi al tredicesimo posto con 37 punti. Una vittoria che non solo dà ossigeno alla squadra, ma rilancia anche le ambizioni di salvezza in un campionato ancora apertissimo.

Per l’Empoli, invece, si tratta di una battuta d’arresto pesante, che complica il cammino verso la permanenza in categoria. I toscani dovranno ora reagire rapidamente per non perdere terreno nella lotta per non retrocedere.

Venezia – 71

Frosinone – 68

Monza – 66

Palermo – 64

Catanzaro – 53

Modena – 50

Juve Stabia – 45

Cesena – 44

Carrarese – 39

Südtirol – 39

Avellino – 39

Mantova – 37

Sampdoria – 37

Empoli – 36

Padova – 34

Entella – 34

Bari – 34

Pescara – 32

Spezia – 30

Reggiana – 30