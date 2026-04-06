Catanzaro-Monza 1-1, Bianco: «Oggi nulla di positivo, risultato non in linea con i nostri obiettivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

In seguito al match pareggiato in casa del Catanzaro, ha analizzato l’incontro nella consueta conferenza stampa post partita l’allenatore del Monza, Paolo Bianco, non nascondendo tutta la sua delusione per la prestazione odierna dei suoi uomini.

«Oggi non c’è nulla di che essere contenti – ha dichiarato il tecnico – un pareggio che ci evita la sconfitta ma che non è in linea con i nostri obiettivi per il campionato che stiamo disputando».


Bianco ha poi aggiunto: «Di positivo non vedo niente oggi, una delle nostre gare peggiori. Bisogna però dire che c’era un rigore su Petagna, ma anche un altro netto su Bakoune al 92’».

E sul match di oggi, il tecnico non ha dubbi: «Partita difficile da commentare, che speravamo di raddrizzare subito dopo la superiorità numerica inserendo uomini di qualità per cercare di fare male ai calabresi ma non ci siamo riusciti; invece abbiamo subito anche noi l’espulsione di Cutrone che ha rimesso la gara in parità numerica».

Uno sguardo inoltre alla prestazione avversaria: «Il Catanzaro è stato più cattivo da noi, anche se il nostro portiere non ha fatto una parata almeno fino a quando siamo rimasti in nove. Un incontro da pareggio, non abbiamo subito l’arrembaggio del Catanzaro».

Infine, su cosa non è andato per il verso giusto: «Siamo stati troppo nervosi, dobbiamo saperci adattare a tutte quelle che sono le situazioni esterne che non puoi allenare».

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