Palermo-Avellino 2-0, Izzo si scusa: «Mi assumo la responsabilità della sconfitta»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
Palermo Avellino 2-0 (53)

Arrivano le scuse social di Armando Izzo dopo l’espulsione rimediata nel corso di Palermo-Avellino, episodio che ha inciso pesantemente sull’andamento del match.

Il difensore biancoverde ha affidato a Instagram un messaggio chiaro e diretto:
«Chiedo scusa per l’espulsione e per aver lasciato i miei compagni in 10 per un tempo. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta, eravamo in partita e c’era la possibilità di recuperare».


Parole di grande responsabilità da parte dell’ex Torino, che ha poi guardato avanti:
«Occorre ripartire uniti e compatti, mancano pochi punti per la salvezza e non bisogna perdere lo spirito giusto. Prepariamoci al meglio per vincere sabato».

Un messaggio che testimonia la volontà dell’Avellino di reagire subito dopo il ko del Barbera, con l’obiettivo di archiviare in fretta la sconfitta e riprendere il cammino verso la salvezza.

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