Palermo efficace: Avellino ko, ora il Frosinone vale la stagione

Contro l’Avellino degli ex Sala, Insigne e Ballardini, il Palermo fa il suo dovere e conquista tre punti fondamentali. Una vittoria che dà slancio e fiducia, alimentando concretamente le ambizioni di promozione diretta. A cinque giornate dal termine del campionato, i rosanero restano a quattro lunghezze dal secondo posto occupato dal Frosinone, prossimo avversario in un match che si preannuncia decisivo.

Un primo tempo dai due volti. I siciliani partono con maggiore intensità: pressano alto e impongono il proprio gioco, trovando il vantaggio grazie a una splendida conclusione di Palumbo. Dopo aver sbloccato il risultato, però, gli uomini di Inzaghi abbassano i ritmi e il baricentro, consentendo agli avversari di affacciarsi con più continuità in zona offensiva. L’espulsione di Izzo finisce per indirizzare la gara a favore dei rosanero, rendendo in discesa la strada verso i tre punti.





Nonostante l’inferiorità numerica, l’Avellino resta in partita e riesce comunque a creare qualche grattacapo alla retroguardia avversaria. Ottima la prestazione di capitan Bani, che si dimostra un muro invalicabile della difesa palermitana. La splendida triangolazione tra Ranocchia e Pohjanpalo regala il raddoppio al Palermo, coronando la grande prova del numero 10. Da segnalare anche la prima presenza stagionale per Gomis, subentrato a Joronen dopo l’infortunio. Le condizioni di quest’ultimo destano preoccupazione e rappresentano l’unica nota stonata della giornata.

La vittoria dei siciliani porta la firma di Antonio Palumbo. Oltre al gol, il trequartista ha fornito una prova autorevole. Una gara totale la sua, capace di costruire, rifinire e concludere. Una vera arma in più nello scacchiere di Inzaghi, in grado di spostare gli equilibri. Tra i suoi piedi la palla è al sicuro, come dimostra anche l’86% di passaggi riusciti a fine gara. Il secondo gol in campionato è solo un dato statistico, perché l’impatto del numero 5 va ben oltre le cifre: è diventato un riferimento tecnico imprescindibile per la squadra.

Oltre a Palumbo, a dettare i tempi della manovra rosanero è senza dubbio anche Filippo Ranocchia. «Credo di essere maturato molto da quando sono arrivato a Palermo. Inzaghi mi ha aiutato tanto», ha dichiarato il numero 10 nel post partita. Con il suo quinto gol in campionato, il centrocampista conferma di essere una risorsa preziosa anche in fase realizzativa, superando il proprio record personale.

In vista del match contro il Frosinone, mister Inzaghi suona la carica: «Penso che finalmente il Palermo se la giochi con tutti». Una sfida cruciale che deciderà se i rosanero resteranno agganciati al treno delle grandi per la promozione diretta o dovranno accontentarsi dei playoff.