Palermo-Avellino 2-0, rivivi il match in immagini: la fotogallery del Barbera

Alessandra Lo Monaco Aprile 5, 2026

Una serata da incorniciare al “Renzo Barbera”, tra spettacolo sugli spalti e tre punti pesantissimi in campo. Il Palermo batte l’Avellino e continua la sua corsa verso la Serie A, trascinato dal calore di oltre 27mila tifosi e da una prestazione solida e concreta.

Dalle esultanze di Palumbo e Ranocchia, alla presenza del Presidente Mattarella, fino all’abbraccio finale con il pubblico: rivivi tutti i momenti più belli della sfida attraverso la nostra fotogallery.


Altre notizie

palermo avellino gol palumbo (4)

Palermo efficace: Avellino ko, ora il Frosinone vale la stagione

Angelo Giambona Aprile 6, 2026
Screenshot 2026-04-05 225741

Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, voglio continuare a segnare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 225457

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Continuità incredibile. Onorati per Mattarella»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 224725

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Numeri incredibili. In un campionato normale saremmo primi o secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (2)

Palermo-Avellino 2-0: gli highlights del successo rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 223244

Palermo-Avellino 2-0, Le Borgne: «Cuore e grinta anche in dieci. Ora testa al Catanzaro»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
3bfdcc1d-b48a-47b5-99b6-f61f325b0669

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Questa squadra è forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
d943cab5-29ef-46cd-9c27-5d0133618760

Palermo-Avellino 2-0, Sala: «Rammarico per il risultato. Palermo? Piazza da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
f8af9233-f961-49f4-b949-57ad2ce5134d

Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Inzaghi mi ha dato fiducia, sono cresciuto tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
3fa9241b-b228-4b87-8627-f43f60a140d7

Palermo-Avellino 2-0, Ballardini: «Mi è piaciuto l’atteggiamento. Espulsione determinante»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 214829

Ballardini dopo Palermo-Avellino: «Siamo mancati nei momenti chiave»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (6)

Palermo, vittoria pesante: classifica aggiornata dopo il successo sull’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo avellino gol palumbo (4)

Palermo efficace: Avellino ko, ora il Frosinone vale la stagione

Angelo Giambona Aprile 6, 2026

Palermo-Avellino 2-0, rivivi il match in immagini: la fotogallery del Barbera

Alessandra Lo Monaco Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 225741

Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, voglio continuare a segnare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 225457

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Continuità incredibile. Onorati per Mattarella»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 224725

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Numeri incredibili. In un campionato normale saremmo primi o secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026