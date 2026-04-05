Palermo-Avellino 2-0, rivivi il match in immagini: la fotogallery del Barbera

Una serata da incorniciare al “Renzo Barbera”, tra spettacolo sugli spalti e tre punti pesantissimi in campo. Il Palermo batte l’Avellino e continua la sua corsa verso la Serie A, trascinato dal calore di oltre 27mila tifosi e da una prestazione solida e concreta.

Dalle esultanze di Palumbo e Ranocchia, alla presenza del Presidente Mattarella, fino all’abbraccio finale con il pubblico: rivivi tutti i momenti più belli della sfida attraverso la nostra fotogallery.



