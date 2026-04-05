Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, voglio continuare a segnare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 225741

Filippo Ranocchia, centrocampista del Palermo, ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero dopo la vittoria contro l’Avellino, sottolineando l’importanza del successo e il proprio momento personale.

«Era una vittoria molto importante per noi, ci tenevamo molto a raccogliere questi tre punti per dare continuità alla vittoria di due settimane fa contro il Padova e continuare la striscia positiva in casa soprattutto».


Il numero 10 rosanero si sofferma anche sul traguardo personale raggiunto: «Sì, è un obiettivo che mi ero posto già all’inizio stagione, che mi pongo sempre all’inizio dell’anno e sono molto contento di averlo raggiunto. Ancora in campionato mancano cinque partite, quindi spero ancora di dare il mio contributo».

Un pensiero anche alla presenza del Presidente della Repubblica: «Sì, l’ho saputo dopo la partita. Per noi è veramente un onore avere in tribuna questo tipo di autorità e poi mi hanno anche detto che ha assistito a tutta la partita, quindi credo e spero che gli sia piaciuta».

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: «Domani si recupera e poi torniamo a lavorare perché c’è una sfida molto importante venerdì».

Altre notizie

Screenshot 2026-04-05 225457

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Continuità incredibile. Onorati per Mattarella»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 224725

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Numeri incredibili. In un campionato normale saremmo primi o secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (2)

Palermo-Avellino 2-0: gli highlights del successo rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 223244

Palermo-Avellino 2-0, Le Borgne: «Cuore e grinta anche in dieci. Ora testa al Catanzaro»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
3bfdcc1d-b48a-47b5-99b6-f61f325b0669

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Questa squadra è forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
d943cab5-29ef-46cd-9c27-5d0133618760

Palermo-Avellino 2-0, Sala: «Rammarico per il risultato. Palermo? Piazza da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
f8af9233-f961-49f4-b949-57ad2ce5134d

Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Inzaghi mi ha dato fiducia, sono cresciuto tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
3fa9241b-b228-4b87-8627-f43f60a140d7

Palermo-Avellino 2-0, Ballardini: «Mi è piaciuto l’atteggiamento. Espulsione determinante»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 214829

Ballardini dopo Palermo-Avellino: «Siamo mancati nei momenti chiave»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (6)

Palermo, vittoria pesante: classifica aggiornata dopo il successo sull’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (14)

Palermo-Avellino 2-0. Le pagelle

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
WhatsApp Image 2026-04-05 at 20.50.06

Palermo-Avellino, cambio forzato: Joronen out, dentro Gomis

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-05 225741

Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, voglio continuare a segnare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 225457

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Continuità incredibile. Onorati per Mattarella»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 224725

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Numeri incredibili. In un campionato normale saremmo primi o secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (2)

Palermo-Avellino 2-0: gli highlights del successo rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 223244

Palermo-Avellino 2-0, Le Borgne: «Cuore e grinta anche in dieci. Ora testa al Catanzaro»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026