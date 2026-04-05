Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, voglio continuare a segnare»

Filippo Ranocchia, centrocampista del Palermo, ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero dopo la vittoria contro l’Avellino, sottolineando l’importanza del successo e il proprio momento personale.

«Era una vittoria molto importante per noi, ci tenevamo molto a raccogliere questi tre punti per dare continuità alla vittoria di due settimane fa contro il Padova e continuare la striscia positiva in casa soprattutto».





Il numero 10 rosanero si sofferma anche sul traguardo personale raggiunto: «Sì, è un obiettivo che mi ero posto già all’inizio stagione, che mi pongo sempre all’inizio dell’anno e sono molto contento di averlo raggiunto. Ancora in campionato mancano cinque partite, quindi spero ancora di dare il mio contributo».

Un pensiero anche alla presenza del Presidente della Repubblica: «Sì, l’ho saputo dopo la partita. Per noi è veramente un onore avere in tribuna questo tipo di autorità e poi mi hanno anche detto che ha assistito a tutta la partita, quindi credo e spero che gli sia piaciuta».

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: «Domani si recupera e poi torniamo a lavorare perché c’è una sfida molto importante venerdì».