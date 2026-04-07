Giornale di Sicilia: “Palermo, adesso fai paura: il passo è da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Avellino 2-0 (82)

Il Palermo accelera e manda un segnale forte al campionato. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i numeri raccolti dalla squadra di Inzaghi nelle ultime venti partite raccontano di una formazione ormai matura, solida e pronta a giocarsi fino in fondo la promozione.

Secondo quanto evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dal 29 novembre i rosanero hanno conquistato 44 punti in 20 gare (13 vittorie, 5 pareggi e appena 2 sconfitte), un rendimento che vale il secondo miglior cammino del campionato alle spalle del Venezia e davanti a dirette concorrenti come Frosinone e Monza. Un dato che certifica una crescita costante e un passo sempre più vicino a quello della Serie A.


Ma, come rimarca Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il vero valore non sta solo nei numeri, quanto nella qualità del percorso. Il Palermo ha trovato equilibrio, riducendo gli errori e aumentando la solidità difensiva, ma soprattutto imparando a gestire i momenti chiave delle partite. Una squadra capace di vincere in modi diversi: non solo con prestazioni brillanti, ma anche con gare pragmatiche e intelligenti.

Il successo contro l’Avellino ne è la sintesi perfetta. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha indirizzato subito la gara, amministrando poi il ritmo senza concedere spazi e chiudendo definitivamente i conti nel finale. Una gestione lucida, senza forzature, che conferma la maturità raggiunta dal gruppo.

Un altro aspetto determinante è la partecipazione collettiva. Il Palermo non dipende da un solo protagonista, ma ha costruito una struttura in cui più giocatori incidono nei momenti decisivi. I gol arrivano da diverse soluzioni, con i centrocampisti sempre più coinvolti negli inserimenti e gli attaccanti preziosi anche nel lavoro senza palla.

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, proprio il centrocampo rappresenta il reparto cresciuto maggiormente: più protezione alla difesa, maggiore qualità nella costruzione e una gestione più matura dei ritmi. Non è un caso che le sole due sconfitte nelle ultime venti gare siano il frutto di una squadra che ha imparato a restare sempre dentro le partite.

Il confronto con Venezia e Monza, due delle principali candidate alla promozione, rafforza ulteriormente il valore del percorso rosanero. Adesso, però, servirà continuità nelle ultime settimane e, se necessario, anche nei play-off.

Il campionato entra nella fase più delicata, dove la pressione aumenta e gli errori si riducono. Ma i numeri degli ultimi cinque mesi, come ribadisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, raccontano una squadra che ha imparato a convivere con le aspettative e che ha costruito un’identità precisa.

E quando la continuità dura così a lungo, difficilmente si tratta di una coincidenza. Il Palermo fa paura. E lo fa con merito.

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