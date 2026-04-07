Corriere dello Sport: “Finale perfetto in B. Palermo, scatta l’allarme infermeria”

Il campionato di Serie B entra nella sua fase più calda e, come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, «Il finale perfetto» è quello che sta prendendo forma in una stagione «mai così bella e contendibile». Il giornalista Tullio Calzone del Corriere dello Sport evidenzia come la corsa alla promozione diretta si sia trasformata in un vero e proprio rompicapo dopo la sosta pasquale.

Secondo Tullio Calzone, sulle colonne del Corriere dello Sport, resta una certezza: «il Venezia di Stroppa continua a correre verso la A senza inciampi», mentre il Frosinone di Alvini aggancia momentaneamente la vetta prima della risposta dei lagunari. Sempre Tullio Calzone, nel suo commento sul Corriere dello Sport, sottolinea il valore dello scontro tra queste squadre, con un equilibrio che rende il finale imprevedibile.





Palermo, le condizioni di Joronen non preoccupano: nessun esame previsto

Spazio anche al Palermo, protagonista al “Barbera” in una serata resa speciale dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Corriere dello Sport racconta come, spinto anche da questo contesto, «Inzaghi supera l’Avellino dell’ex Ballardini», rilanciando le ambizioni rosanero. Tullio Calzone del Corriere dello Sport evidenzia però anche le difficoltà in vista del prossimo impegno: Johnsen sarà out per 20/30 giorni, Bani è da valutare e Corona resta ancora indisponibile, riducendo le alternative offensive.

Il commento di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport si allarga poi al Monza, che trova un pari al 96’ contro il Catanzaro, e alla lotta salvezza, definita «un groviglio inestricabile». Dal successo del Pescara alla crisi della Reggiana, fino alla vittoria del Bari, il quadro è quello di un campionato in continuo mutamento.

La conclusione del Corriere dello Sport, firmata Tullio Calzone, è chiara e sintetizza perfettamente il momento della Serie B: «mai dire mai».